Офицер рассказал, что сейчас происходит в Волчанске на Харьковщине (видео)

О текущей ситуации в городе Волчанск Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Российская оккупационная армия не оставляет попыток достичь тактического успеха в городе Волчанск и его окрестностях, — отметил Историк. — К сожалению, Волчанск сегодня разрушен, особенно если мы говорим о северной части за линией реки Волчья. Враг продолжает использовать достаточно широкий спектр огневого поражения наших позиций. Это и ствольная, и реактивная артиллерия, это использование дронов-бомберов, FPV-дронов. Также участились случаи, они сейчас чрезвычайно частыми, использования дронов на оптоволоконном кабеле. Однако Силы обороны Украины на сегодня удерживают огневой контроль над логистическими путями врага. Таким образом, использовать тяжелую бронетехнику он здесь не может. Таким образом, он передвигается к линии боевого соприкосновения исключительно малыми пехотными группами от трех до пяти человек. Учитывая то, как эффективно работает наша разведка, она сразу же передает координаты нашим операторам дронов, также нашей артиллерии, нашим минометным расчетам. И таким образом они результативно поражают вражеские цели. Город Волчанск по состоянию на сегодня находится под украинским флагом».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»