РФ заявила о продвижении к Волчанским Хуторам, в ISW назвали это фейком
Существенных изменений по всей линии фронта в Харьковской области нет, констатировали в Институте изучения войны (ISW).
Недавно российские блогеры заявили, что ВС РФ смогли захватить новые территории в районе Волчанских Хуторов, что на севере от Харькова. Однако в Институте изучения войны назвали эту информацию ложной.
Не изменилась ситуация и на Купянском направлении. Атаки россиян остались безуспешными.
«25 и 26 июня российские войска совершили наземные наступления к северу от Купянска вблизи Голубовки, Малой Шапковки и Кондрашовки; северо-восточнее Купянска вблизи Каменки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степовой Новоселовки», – уточнили аналитики.
То же касается и Боровского направления – СОУ успешно отбили все атаки врага, отметили аналитики.
«25 и 26 июня российские войска провели наземные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки; восточнее Боровой вблизи Надежды, Копанок и Зеленого Гая; юго-восточнее Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки», –добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Существенных изменений по всей линии фронта в Харьковской области нет, констатировали в Институте изучения войны (ISW).".