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РФ заявила о продвижении к Волчанским Хуторам, в ISW назвали это фейком

Украина 07:30   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ заявила о продвижении к Волчанским Хуторам, в ISW назвали это фейком

Существенных изменений по всей линии фронта в Харьковской области нет, констатировали в Институте изучения войны (ISW).

Недавно российские блогеры заявили, что ВС РФ смогли захватить новые территории в районе Волчанских Хуторов, что на севере от Харькова. Однако в Институте изучения войны назвали эту информацию ложной.

Не изменилась ситуация и на Купянском направлении. Атаки россиян остались безуспешными.

«25 и 26 июня российские войска совершили наземные наступления к северу от Купянска вблизи Голубовки, Малой Шапковки и Кондрашовки; северо-восточнее Купянска вблизи Каменки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степовой  Новоселовки», – уточнили аналитики.

То же касается и Боровского направления – СОУ успешно отбили все атаки врага, отметили аналитики.

«25 и 26 июня российские войска провели наземные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки; восточнее Боровой вблизи Надежды, Копанок и Зеленого Гая; юго-восточнее Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки», –добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Существенных изменений по всей линии фронта в Харьковской области нет, констатировали в Институте изучения войны (ISW).".