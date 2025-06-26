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Украинских воинов, находившихся в плену более 3 лет, вернули домой

Общество 18:25   26.06.2025
Оксана Якушко
Украинских воинов, находившихся в плену более 3 лет, вернули домой Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Из российского плена вернули защитников, защищавших страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, Сил ТрО, а также бойцы Нацгвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большинство освобожденных сегодня защитников удерживали в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Самому молодому – 24 года, и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21 года.

Также удалось освободить из неволи охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину – 62 года.

Среди освобожденных сегодня защитников есть офицеры.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Видео: Кирилл Буданов / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 18:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена вернули защитников, защищавших страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.".