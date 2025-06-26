Украинских воинов, находившихся в плену более 3 лет, вернули домой

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Из российского плена вернули защитников, защищавших страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, Сил ТрО, а также бойцы Нацгвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большинство освобожденных сегодня защитников удерживали в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Самому молодому – 24 года, и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21 года.

Также удалось освободить из неволи охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину – 62 года.

Среди освобожденных сегодня защитников есть офицеры.

Видео: Кирилл Буданов / Телеграм