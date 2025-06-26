Украинских воинов, находившихся в плену более 3 лет, вернули домой
Из российского плена вернули защитников, защищавших страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, Сил ТрО, а также бойцы Нацгвардии Украины и Государственной пограничной службы.
Большинство освобожденных сегодня защитников удерживали в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.
Самому молодому – 24 года, и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21 года.
Также удалось освободить из неволи охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
Старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину – 62 года.
Среди освобожденных сегодня защитников есть офицеры.
Видео: Кирилл Буданов / Телеграм
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, обмен, обмен пленными, плен;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 18:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена вернули защитников, защищавших страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.".