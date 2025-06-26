Українських воїнів, що були у полоні понад 3 роки, повернули додому

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З російського полону повернули захисників, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До України повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Нацгвардії України та Державної прикордонної служби.

Більшість звільнених сьогодні захисників утримували в неволі понад трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Наймолодшому – 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки.

Серед звільнених сьогодні захисників є офіцери.

Відео: Кирило Буданов / Телеграм