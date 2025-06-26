Українських воїнів, що були у полоні понад 3 роки, повернули додому
З російського полону повернули захисників, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
До України повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Нацгвардії України та Державної прикордонної служби.
Більшість звільнених сьогодні захисників утримували в неволі понад трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Наймолодшому – 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року.
Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.
Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки.
Серед звільнених сьогодні захисників є офіцери.
Відео: Кирило Буданов / Телеграм
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, обмен, обмен пленными, плен;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 18:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З російського полону повернули захисників, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.".