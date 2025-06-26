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Українських воїнів, що були у полоні понад 3 роки, повернули додому

Суспільство 18:25   26.06.2025
Оксана Якушко
Українських воїнів, що були у полоні понад 3 роки, повернули додому Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З російського полону повернули захисників, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До України повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Нацгвардії України та Державної прикордонної служби.

Більшість звільнених сьогодні захисників утримували в неволі понад трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Наймолодшому – 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки.

Серед звільнених сьогодні захисників є офіцери.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Відео: Кирило Буданов / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 18:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З російського полону повернули захисників, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.".