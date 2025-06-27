Live
  • Пт 27.06.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

РФ заявила про просування до Вовчанських Хуторів, в ISW назвали це фейком

Україна 07:30   27.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ заявила про просування до Вовчанських Хуторів, в ISW назвали це фейком

Істотних змін по всій лінії фронту на Харківщині немає, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).

Нещодавно російські блогери заявили, що ЗС РФ змогли захопити нові території у районі Вовчанських Хуторів, що на півночі від Харкова. Проте в Інституті вивчення війни назвали цю інформацію фейковою.

Не змінилася ситуація і на Куп’янському напрямку. Атаки росіян залишилися марними.

“25 та 26 червня російські війська здійснили наземні наступи на північ від Куп’янська поблизу Голубівки, Малої Шапківки та Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – уточнили аналітики.

Те саме стосується й Борівського напрямку – СОУ успішно відбили усі атаки ворога, зазначили аналітики.

“25 та 26 червня російські війська провели наземні операції на північний схід від Борової поблизу Нової Кругляківки; на схід від Борової поблизу Надії, Копанок та Зеленого Гаю; та на південний схід від Борової поблизу Греківки та у напрямку Ольгівки”, – додали в ISW.

Читайте також: Українських воїнів, що були у полоні понад 3 роки, повернули додому

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“М’ясні” штурми Куп’янська можуть скоро розпочатися: Коваленко про перспективи
“М’ясні” штурми Куп’янська можуть скоро розпочатися: Коваленко про перспективи
27.06.2025, 09:50
Протягом доби ворог випустив по Харківській області 47 ракет – Синєгубов
Протягом доби ворог випустив по Харківській області 47 ракет – Синєгубов
27.06.2025, 08:55
Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС
Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС
27.06.2025, 08:03
Новини Харкова — головне за 27 червня: 22 бої і стільки ж пожеж було в регіоні
Новини Харкова — головне за 27 червня: 22 бої і стільки ж пожеж було в регіоні
27.06.2025, 09:06
Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії
27.06.2025, 06:00
Генштаб: 22 рази атакували росіяни позиції ЗСУ в Харківській області
Генштаб: 22 рази атакували росіяни позиції ЗСУ в Харківській області
27.06.2025, 08:30

Новини за темою:

07:29
Окупанти просунулися на півночі від Харкова – що захопили, розповіли в ISW
07:35
Просування, заявленого РФ, на півночі від Куп’янська поки що немає – ISW
07:35
Чи вдалося ворогу захопити населений пункт на Борівському напрямку – ISW
07:30
Просунулися, але не захопили: в ISW пояснили, що відбувається на Куп’янщині
10:45
ISW: росіяни просунулися на Куп’янському напрямку в районі Кіндрашівки

Ви читали новину: «РФ заявила про просування до Вовчанських Хуторів, в ISW назвали це фейком»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Істотних змін по всій лінії фронту на Харківщині немає, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).".