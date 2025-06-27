РФ заявила про просування до Вовчанських Хуторів, в ISW назвали це фейком

Істотних змін по всій лінії фронту на Харківщині немає, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).

Нещодавно російські блогери заявили, що ЗС РФ змогли захопити нові території у районі Вовчанських Хуторів, що на півночі від Харкова. Проте в Інституті вивчення війни назвали цю інформацію фейковою.

Не змінилася ситуація і на Куп’янському напрямку. Атаки росіян залишилися марними.

“25 та 26 червня російські війська здійснили наземні наступи на північ від Куп’янська поблизу Голубівки, Малої Шапківки та Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – уточнили аналітики.

Те саме стосується й Борівського напрямку – СОУ успішно відбили усі атаки ворога, зазначили аналітики.

“25 та 26 червня російські війська провели наземні операції на північний схід від Борової поблизу Нової Кругляківки; на схід від Борової поблизу Надії, Копанок та Зеленого Гаю; та на південний схід від Борової поблизу Греківки та у напрямку Ольгівки”, – додали в ISW.