Враг продвинулся на Купянском направлении, как влияет погода – ISW
В Институте изучения войны (ISW) заявили о продвижении оккупантов в южной части села Глушковка (юго-восточнее Купянска).
По данным аналитиков, это подтверждают геолокационные кадры.
«Представитель Харьковской группы войск Павел Шамшин сообщил, что российские войска постоянно атакуют вдоль реки Оскол в районе Купянска и пытаются окружить Купянск. Шамшин сообщил, что российские войска пытаются наладить переправу через реку Оскол, чтобы перебросить бронетехнику, но сейчас перебрасывают квадроциклы и мотоциклы на лодках и плотах. Действующий на Харьковском направлении украинский военнослужащий сообщил, что российские войска пользуются хорошей погодой для оптимизации логистики и усиления наступления на север и восток от Купянска», — рассказали в ISW.
Россияне заявляют и об успехах и на Харьковском направлении, однако аналитики этого не подтверждают. В частности, российский милитарист сообщил, что оккупанты пересекли реку Волчья и продвинулись в западной части Волчанска.
Не подтверждают в ISW и заявления оккупантов о продвижении на Боровском направлении.
«Министерство обороны РФ и другие российские источники заявили, что российские войска захватили Новую Кругляковку, но один из блогеров заявил, что село остается «серой зоной», – добавили аналитики.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, война, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 07:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) заявили о продвижении оккупантов в южной части села Глушковка (юго-восточнее Купянска).".