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Враг продвинулся на Купянском направлении, как влияет погода – ISW

Фронт 07:09   28.06.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Купянском направлении, как влияет погода – ISW

В Институте изучения войны (ISW) заявили о продвижении оккупантов в южной части села Глушковка (юго-восточнее Купянска).

По данным аналитиков, это подтверждают геолокационные кадры.

«Представитель Харьковской группы войск Павел Шамшин сообщил, что российские войска постоянно атакуют вдоль реки Оскол в районе Купянска и пытаются окружить Купянск. Шамшин сообщил, что российские войска пытаются наладить переправу через реку Оскол, чтобы перебросить бронетехнику, но сейчас перебрасывают квадроциклы и мотоциклы на лодках и плотах. Действующий на Харьковском направлении украинский военнослужащий сообщил, что российские войска пользуются хорошей погодой для оптимизации логистики и усиления наступления на север и восток от Купянска», — рассказали в ISW.

Россияне заявляют и об успехах и на Харьковском направлении, однако аналитики этого не подтверждают. В частности, российский милитарист сообщил, что оккупанты пересекли реку Волчья и продвинулись в западной части Волчанска.

Не подтверждают в ISW и заявления оккупантов о продвижении на Боровском направлении.

«Министерство обороны РФ и другие российские источники заявили, что российские войска захватили Новую Кругляковку, но один из блогеров заявил, что село остается «серой зоной», – добавили аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) заявили о продвижении оккупантов в южной части села Глушковка (юго-восточнее Купянска).".