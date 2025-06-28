Враг продвинулся на Купянском направлении, как влияет погода – ISW

В Институте изучения войны (ISW) заявили о продвижении оккупантов в южной части села Глушковка (юго-восточнее Купянска).

По данным аналитиков, это подтверждают геолокационные кадры.

«Представитель Харьковской группы войск Павел Шамшин сообщил, что российские войска постоянно атакуют вдоль реки Оскол в районе Купянска и пытаются окружить Купянск. Шамшин сообщил, что российские войска пытаются наладить переправу через реку Оскол, чтобы перебросить бронетехнику, но сейчас перебрасывают квадроциклы и мотоциклы на лодках и плотах. Действующий на Харьковском направлении украинский военнослужащий сообщил, что российские войска пользуются хорошей погодой для оптимизации логистики и усиления наступления на север и восток от Купянска», — рассказали в ISW.

Россияне заявляют и об успехах и на Харьковском направлении, однако аналитики этого не подтверждают. В частности, российский милитарист сообщил, что оккупанты пересекли реку Волчья и продвинулись в западной части Волчанска.

Не подтверждают в ISW и заявления оккупантов о продвижении на Боровском направлении.

«Министерство обороны РФ и другие российские источники заявили, что российские войска захватили Новую Кругляковку, но один из блогеров заявил, что село остается «серой зоной», – добавили аналитики.