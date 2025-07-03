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Терехов: сколько людей сейчас в Харькове и кто помогает городу

Общество 20:56   03.07.2025
Оксана Якушко
Терехов: сколько людей сейчас в Харькове и кто помогает городу Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» сообщил, кто помог городу избежать блекаутов.

В настоящее время в Харькове живет 1 миллион триста тысяч жителей, сообщил городской голова Игорь Терехов. Для подсчета количества людей в городе используются биллинг телефонных звонков и количество проданного хлеба.

Также журналистка поинтересовалась, почему во время блекаутов в Харькове света было больше, чем в Киеве.

«Так получилось, что мы строили свой энергетический остров, и строим. Нам тяжело. Я не могу говорить, что мы построили его на 100%, не могу раскрывать некоторые тайны. Но я очень благодарен сегодня всем нашим коммунальным службам, и, кстати, «Харьковоблэнерго», и «Горгазу», потому что мы вместе сделали. И очень благодарен нашим международным партнерам, и USAID, и правительству Чехии, и Германии, городу Нюрнберг, и другим нашим международным финансовым партнерам, таким как Всемирный банк, и ЕБРР, и ЕИБ», — рассказал Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 20:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» сообщил, кто помог городу избежать блекаутов.".