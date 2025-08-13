Егорова-Луценко собирает депутатов Харьковского облсовета на сессию: вопросы
Фото: Галина Куц
Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета назначено на 21 августа.
Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – 25 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».
Ряд вопросов – кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько – касаются общей собственности территориальных громад.
Повестка дня:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Егорова-Луценко, новости Харькова, сесія, сессия, сессия облсовета;
Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 12:36
