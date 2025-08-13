Live
Егорова-Луценко собирает депутатов Харьковского облсовета на сессию: вопросы

Общество 12:36   13.08.2025
Виктория Яковенко
Егорова-Луценко собирает депутатов Харьковского облсовета на сессию: вопросы Фото: Галина Куц

Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета назначено на 21 августа.

Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – 25 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Ряд вопросов – кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько – касаются общей собственности территориальных громад.

Повестка дня:

сессия Харьковского облсовета
Скриншот
сессия Харьковского облсовета
Скриншот

Автор: Виктория Яковенко
