Егорова-Луценко собирает депутатов Харьковского облсовета на сессию: вопросы

Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета назначено на 21 августа.

Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – 25 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Ряд вопросов – кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько – касаются общей собственности территориальных громад.

Повестка дня: