Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 травня: що відомо

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової – XХХVІІІ сесії.

Пленарне засідання заплановане на 1 травня, повідомила пресслужба облради.

Традиційно депутати зберуться онлайн. У разі «настання виняткових випадків» дату та час можуть перенести. Наразі на порядку денному сесії 46 питань, блок “депутатські запити” та “Різне”.

Серед питань – затвердження програми підтримки сільського господарства на 2026 рік, яка передбачає виплату одноразової фінансової допомоги аграріям для проведення польових робіт. Також депутати вноситимуть зміни до обласних програм.

Крім цього, на сесії планують оновити статути низки комунальних закладів. Також депутати звільнятимуть та призначатимуть керівників КП.