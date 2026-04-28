Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)
Новим ректором національного аерокосмічного університету «ХАІ» став Олексій Литвинов. Голова ХОВА Олег Синєгубов представив його колективу.
«Наказ міністра освіти та науки: за результатами виборів, призначити Литвинова Олексія, доктора юридичних наук, професора, обраного за конкурсом, ректором «ХАІ» строком на п’ять років з 21 квітня 2026 року. Думаю, що у вашого керівника вистачить і навичок, і мудрості вести далі університет. Тому, що часи складні у нас, у першу чергу ми говоримо про збереження колективу, кафедр, факультетів», – сказав Синєгубов.
Під час зустрічі обговорили організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану, а також напрями подальшої співпраці університету з профільними міністерствами і підприємствами стратегічних галузей, зазначили у ХОВА.
«Сьогодні ключове завдання – забезпечити стабільну роботу університету. Особливу увагу приділятимемо підготовці фахівців для високотехнологічних напрямів і посиленню взаємодії з державою та підприємствами стратегічних галузей», – сказав Литвинов.
У ХОВА уточнили, що наразі в університеті облаштовані сучасні укриття загальною площею понад 2000 квадратних метрів, що дає змогу забезпечити офлайн-навчання для близько 2000 студентів.
Відео: ХОВА
Нагадаємо, до цього Олексій Литвинов виконував обов’язки ректора «ХАІ».
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, университет, ХАИ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 12:11;