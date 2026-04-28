Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)

Суспільство 12:11   28.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ХОВА

Новим ректором національного аерокосмічного університету «ХАІ» став Олексій Литвинов. Голова ХОВА Олег Синєгубов представив його колективу.

«Наказ міністра освіти та науки: за результатами виборів, призначити Литвинова Олексія, доктора юридичних наук, професора, обраного за конкурсом, ректором «ХАІ» строком на п’ять років з 21 квітня 2026 року. Думаю, що у вашого керівника вистачить і навичок, і мудрості вести далі університет. Тому, що часи складні у нас, у першу чергу ми говоримо про збереження колективу, кафедр, факультетів», – сказав Синєгубов.

Під час зустрічі обговорили організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану, а також напрями подальшої співпраці університету з профільними міністерствами і підприємствами стратегічних галузей, зазначили у ХОВА.

«Сьогодні ключове завдання – забезпечити стабільну роботу університету. Особливу увагу приділятимемо підготовці фахівців для високотехнологічних напрямів і посиленню взаємодії з державою та підприємствами стратегічних галузей», – сказав Литвинов.

У ХОВА уточнили, що наразі в університеті облаштовані сучасні укриття загальною площею понад 2000 квадратних метрів, що дає змогу забезпечити офлайн-навчання для близько 2000 студентів.

Відео: ХОВА

Нагадаємо, до цього Олексій Литвинов виконував обов’язки ректора «ХАІ».

Якщо вам цікава новина: «Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 12:11;

