Інженерія в тренді, на економіці — спад: що обирають абітурієнти в Харкові

Суспільство 21:35   11.04.2026
Олена Нагорна
Кількість вступників до Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова – стабільна: торік на перший курс прийняли понад 1600 абітурієнтів, що на 10–15% менше за довоєнні показники. Найбільшою популярністю користуються інженерні спеціальності, тоді як попит на економічні знижується, розповів МГ “Об’єктив” ректор вишу Ігор Білецький.

“Популярністю користуються освітні програми, пов’язані з архітектурою. Дуже популярні освітні програми, які пов’язані з будівництвом. Користуються попитом практично всі інженерні спеціальності. За економічними ми бачимо певний спад. Тому що ринок потребує інженерів, людей, які б могли брати участь у відновленні країни, в експлуатації у важких умовах. Тому ми бачимо більший попит на інженерні спеціальності, зниження попиту на економічні”, — зазначив Білецький.

“Ми пояснюємо, що абітурієнтам потрібно вчитися. Їм потрібно йти в університет, обрати ту чи іншу професію. А потім, чи прийдуть вони до нас в університет, чи в якийсь інший, для нас це вже друге питання. Якщо ми будемо якісно їх готувати до дорослого життя, я думаю, що вони прийдуть до нас”, — говорить ректор.

Він наголосив, що йдеться не про конкуренцію між вишами і боротьбу за студентів, а про те, щоб молода людина лишалась в Україні, в Харкові та знала, чим їй займатися після школи.

“Якісне навчання, комфортні умови, тому у нас стабільний набір. Я думаю, що цього року нам потрібно теж попрацювати, щоб він був не гіршим, ніж минулий”, — підсумував Білецький.

