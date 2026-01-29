Live

Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області

Суспільство 14:12   29.01.2026
Вікторія Яковенко
Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 30 січня.

«Вдень 30 січня по місту та області очікується льодяний дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, після короткого потепління на Харківщину знову йдуть сильні морози. Суттєва відлига завершиться в Україні 29 січня, спрогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, пік морозів припаде на перші дні лютого. Уночі на понеділок, 2 лютого, взагалі прогнозують до -25.

Читайте також: В одному з районів Харкова ввели карантин: собака напав на скажену лисицю

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області
Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області
29.01.2026, 14:12
Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева, Казанського та моніторів
Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева, Казанського та моніторів
29.01.2026, 10:47
Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики Deep State
Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики Deep State
29.01.2026, 11:45
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
29.01.2026, 11:25
Хто має право сидіти на нижній полиці і куди складати багаж – роз’яснення УЗ
Хто має право сидіти на нижній полиці і куди складати багаж – роз’яснення УЗ
29.01.2026, 13:07
Новини Харкова — головне 29 січня: РФ просунулась у Вовчанську, сказ
Новини Харкова — головне 29 січня: РФ просунулась у Вовчанську, сказ
29.01.2026, 13:44

Новини за темою:

21.10.2024
Спека і крижані зливи на Харківщині. «2024-й увійде в історію» – кліматологиня
15.12.2023
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла
15.12.2023
Повалені дерева, ожеледиця й перемети: ДСНС про ситуацію на дорогах Харківщини
15.12.2023
136 населених пунктів Харківщини – без світла, 20 обстріляли – Синєгубов
15.12.2023
Терехов – про крижаний дощ у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 14:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 30 січня.".