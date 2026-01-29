Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 30 січня.
«Вдень 30 січня по місту та області очікується льодяний дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.
Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.
Нагадаємо, після короткого потепління на Харківщину знову йдуть сильні морози. Суттєва відлига завершиться в Україні 29 січня, спрогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, пік морозів припаде на перші дні лютого. Уночі на понеділок, 2 лютого, взагалі прогнозують до -25.
