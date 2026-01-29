Live

Ледяной дождь и гололед: опасно будет в пятницу в Харькове и области

Общество 14:12   29.01.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 30 января.

«Днем 30 января по городу и области ожидается ледяной дождь, гололедица, налипание мокрого снега. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителнй и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

Напомним, после короткого потепления в Харьковскую область снова идут сильные морозы. Существенная оттепель завершится в Украине 29 января, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко. По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, пик морозов придется на первые дни февраля. Ночью на понедельник, 2 февраля, вообще прогнозируется до -25.

