Крижаний дощ змінився снігом: ситуація в Харкові та на дорогах (відео)
У Харківській області всю ніч дорожники боролися з негодою – спочатку з крижаним дощем, який перетворив траси на “скло”, а потім – зі снігом.
“Крижаний дощ змінився на сніг – сьогодні КП ”Шляхрембуд” продовжує усувати наслідки негоди. Комунальники очищають від снігу та посипають протиожеледною сумішшю вулично-дорожню мережу. Також активні роботи ведуться на прибудинкових територіях. Підприємство працює в посиленому режимі“, – повідомила зранку пресслужба КП “Шляхрембуд”.
Відео: КП “Шляхрембуд”
На Харківщині близько десяти вантажівок провели ніч у спеціально визначених місцях відстою, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Це було необхідно через обмеження руху на трасах. О 6:00 ранку проїзд трасами на Київ та Дніпро відновили. Обмеження діють на відрізку окружної – від “Лоска” до Горизонта.
“Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено. Дорожні служби області продовжують працювати у безперервному режимі, — підкреслив Синєгубов. — Водночас удень у Харкові та області зберігатиметься ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах”.
Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2026 в 09:33