Вирву від удару КАБа на дорозі в Харкові вже засипали та асфальтують (фото)

Вдень 27 грудня пресслужба КП “Шляхрембуд” повідомила про ліквідацію наслідків вчорашнього “прильоту” в Харкові.

“Працівники КП “Шляхрембуд” усувають наслідки вчорашнього обстрілу в Шевченківському районі міста. Фахівці відновлюють дорожнє покриття на ділянці, де сталося влучання в проїжджу частину“, – зазначили комунальники.

На місці також працює мобільний Центр надання послуг – на базі автобуса. У мешканців приймають документи для отримання компенсацій за єВідновленням.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.