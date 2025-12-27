Live

Вирву від удару КАБа на дорозі в Харкові вже засипали та асфальтують (фото)

Суспільство 11:46   27.12.2025
Оксана Горун
Вдень 27 грудня пресслужба КП “Шляхрембуд” повідомила про ліквідацію наслідків вчорашнього “прильоту” в Харкові.

Працівники КП “Шляхрембуд” усувають наслідки вчорашнього обстрілу в Шевченківському районі міста. Фахівці відновлюють дорожнє покриття на ділянці, де сталося влучання в проїжджу частину“, – зазначили комунальники.

Ремонт на Клочківській після прильоту 26 грудня 2025 3
Фото: КП “Шляхрембуд”

На місці також працює мобільний Центр надання послуг – на базі автобуса. У мешканців приймають документи для отримання компенсацій за єВідновленням.

Читайте також: Вибух чули у Харкові: над містом збили російський дрон – Терехов

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.

Ремонт на Клочківській після прильоту 26 грудня 2025 4
Фото: КП “Шляхрембуд”
Ремонт на Клочківській після прильоту 26 грудня 2025 2
Фото: КП “Шляхрембуд”
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 11:46;

Автор: Оксана Горун