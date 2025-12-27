Вирву від удару КАБа на дорозі в Харкові вже засипали та асфальтують (фото)
Вдень 27 грудня пресслужба КП “Шляхрембуд” повідомила про ліквідацію наслідків вчорашнього “прильоту” в Харкові.
“Працівники КП “Шляхрембуд” усувають наслідки вчорашнього обстрілу в Шевченківському районі міста. Фахівці відновлюють дорожнє покриття на ділянці, де сталося влучання в проїжджу частину“, – зазначили комунальники.
На місці також працює мобільний Центр надання послуг – на базі автобуса. У мешканців приймають документи для отримання компенсацій за єВідновленням.
Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.
