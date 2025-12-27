Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото)
Днем 27 декабря пресс-служба КП «Дорресмотрой» сообщила о ликвидации последствий вчерашнего «прилета» в Харькове.
«Сотрудники КП «Дорремстрой» устраняют последствия вчерашнего обстрела в Шевченковском районе города. Специалисты восстанавливают дорожное покрытие на участке, где произошло попадание в проезжую часть», — отметили коммунальщики.
На месте также уже работает мобильный Центр предоставления услуг — на базе автобуса. У жителей принимают документы для получения компенсаций по «єВідновленню».
Читайте также: Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов
Напомним, взрывы прогремели в Харькове 26 декабря около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дороге на улице Клочковской. Погибли двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Еще восемь человек пострадали. Терехов отметил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов – многоквартирные и частные. Для атаки россияне использовали УМПБ-5.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, КАБ, Клочковская, КП «Дорремстрой», новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2025 в 11:46;