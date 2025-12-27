Live

Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото)

Общество 11:46   27.12.2025
Оксана Горун
Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото) Фото: КП «Дорремстрой»

Днем 27 декабря пресс-служба КП «Дорресмотрой» сообщила о ликвидации последствий вчерашнего «прилета» в Харькове.

«Сотрудники КП «Дорремстрой» устраняют последствия вчерашнего обстрела в Шевченковском районе города. Специалисты восстанавливают дорожное покрытие на участке, где произошло попадание в проезжую часть», — отметили коммунальщики.

Ремонт на Клочковской после прилета 26 декабря 2025 3
Фото: КП «Дорремстрой»

На месте также уже работает мобильный Центр предоставления услуг — на базе автобуса. У жителей принимают документы для получения компенсаций по «єВідновленню».

Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов

Напомним, взрывы прогремели в Харькове 26 декабря около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дороге на улице Клочковской. Погибли двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Еще восемь человек пострадали. Терехов отметил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов – многоквартирные и частные. Для атаки россияне использовали УМПБ-5.

Ремонт на Клочковской после прилета 26 декабря 2025 4
Фото: КП «Дорремстрой»
Ремонт на Клочковской после прилета 26 декабря 2025 2
Фото: КП «Дорремстрой»
Автор: Оксана Горун
