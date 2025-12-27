Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов
Фото: ХГС
Около 11:10 27 декабря в Харькове раздался взрыв. Незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу.
Дополнено в 11:22. «По предварительной информации, над Слободским районом Харькова силы обороны Украины сбили вражеский боевой дрон», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
11:18. Об опасности с неба харьковчан предупредили в 11:02. Сообщение системы дифференцированной тревоги касалось угрозы атаки БпЛА неустановленного типа.
Мониторинговые каналы одновременно уточняли: над городом — FPV-дрон.
Финальной точкой, где фиксировали его перемещение, был район стадиона «Металлист».
Отметим, информация о пролете FPV-дрона над Харьковом на такое расстояние от линии фронта — большая редкость.
