Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов

Около 11:10 27 декабря в Харькове раздался взрыв. Незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу.

Дополнено в 11:22. «По предварительной информации, над Слободским районом Харькова силы обороны Украины сбили вражеский боевой дрон», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

11:18. Об опасности с неба харьковчан предупредили в 11:02. Сообщение системы дифференцированной тревоги касалось угрозы атаки БпЛА неустановленного типа.

Мониторинговые каналы одновременно уточняли: над городом — FPV-дрон.

Финальной точкой, где фиксировали его перемещение, был район стадиона «Металлист».

Отметим, информация о пролете FPV-дрона над Харьковом на такое расстояние от линии фронта — большая редкость.