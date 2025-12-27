Live

Вибух чули в Харкові: над містом збили російський дрон – Терехов

Події 11:22   27.12.2025
Оксана Горун
Вибух чули в Харкові: над містом збили російський дрон – Терехов Фото: ХМР

Близько 11:10 27 грудня в Харкові пролунав вибух. Незадовго до цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Доповнено об 11:22. “За попередньою інформацією, над Слобідським районом Харкова сили оборони України збили ворожий бойовий дрон”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

11:18. Про небезпеку з неба харків’ян попередили об 11:02. Повідомлення системи диференційованої тривоги стосувалося загрози атаки БпЛА невстановленого типу.

Моніторингові канали одночасно уточнювали: над містом – FPV-дрон.

Фінальною точкою, де фіксували його переміщення, був район стадіону “Металіст”.

Зазначимо, інформація про проліт FPV-дрона над Харковом на таку відстань від лінії фронту – велика рідкість. Офіційних даних від керівництва міста та області щодо того, чим атакували та які наслідки, станом на 11:18 немає. Інформація доповнюватиметься.

Читайте також: Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо

Автор: Оксана Горун
