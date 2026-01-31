Ледяной дождь сменился снегом: обстановка в Харькове и на дорогах (видео)
В Харьковской области всю ночь дорожники боролись с непогодой — вначале с ледяным дождем, превратившим трассы в «стекло», а потом — со снегом.
«Ледяной дождь сменился снегом — сегодня КП »Дорремстрой» продолжает устранять последствия непогоды. Коммунальщики очищают от снега и посыпают противогололедной смесью улично-дорожную сеть. Также активные работы ведутся на придомовых территориях. Предприятие работает в усиленном режиме», — сообщила утром пресс-служба харьковского КП «Дорремстрой».
Видео: КП «Дорремстрой»
В Харьковской области около десяти грузовиков провели ночь в специально определенных местах отстоя, написал утром начальник ХОВА Олег Синегубов. Это было необходимо из-за ограничений движения на трассах. В 6:00 утра проезд по трассам на Киев и Днепр восстановили. Ограничения действуют на отрезке окружной — от «Лоска» до Горизонта.
«Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен. Дорожные службы области продолжают работать в непрерывном режиме, — подчеркнул Синегубов. — В то же время днем в Харькове и области будет сохраняться гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах».
Читайте также: Возвращение морозов, опасный гололед: погода в Харькове и области на 31 января
