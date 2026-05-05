На детских площадках в Харькове будет новый песок (фото)

Общество 11:01   05.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии рассказали, какие работы проводят коммунальщики на данный момент в Харькове. 

По информации Харьковского горсовета, сотрудники КП «Харьковжилстрой» обновляют песок на детских площадках в Индустриальном и Слободском районах.

В то же время продолжаются и работы по восстановлению жилого фонда после российских обстрелов. В частности, коммунальщики закрывают контура домов, который были повреждены в следствие «прилетов».

«За прошедший месяц такие работы выполнили по 39 адресам. Общая площадь закрытых контуров составила более 100 квадратных метров», – добавили в мэрии.

Новости Харькова — главное 5 мая: ракетные удары по Харькову
05.05.2026, 10:20
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
05.05.2026, 09:30
Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)
05.05.2026, 08:04
Сегодня 5 мая 2026: какой праздник и день в истории
05.05.2026, 06:00
Впервые по Харьковщине 4 мая РФ ударила ракетой Бандероль: что известно о ней
04.05.2026, 21:51
Из-за удара РФ в Великом Бурлуке загорелось 400 квадратных метров травы
05.05.2026, 11:19

