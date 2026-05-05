На детских площадках в Харькове будет новый песок (фото)
В пресс-службе мэрии рассказали, какие работы проводят коммунальщики на данный момент в Харькове.
По информации Харьковского горсовета, сотрудники КП «Харьковжилстрой» обновляют песок на детских площадках в Индустриальном и Слободском районах.
В то же время продолжаются и работы по восстановлению жилого фонда после российских обстрелов. В частности, коммунальщики закрывают контура домов, который были повреждены в следствие «прилетов».
«За прошедший месяц такие работы выполнили по 39 адресам. Общая площадь закрытых контуров составила более 100 квадратных метров», – добавили в мэрии.
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 11:01;