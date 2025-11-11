Восстановление энергоснабжения еще продолжается на Харьковщине – Синегубов

Харьков и область до сих пор приходят в себя после массированных ударов по энергосистеме в эти выходные. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, что восстановительные работы продолжаются.

«На выходных были массированы удары, когда Харьков и область оказались на несколько часов в блэкауте. Дальше начали восстанавливать. Критически не хватало электроэнергии, метрополитен перестал работать, однако функционировал как укрытие. Сейчас работа метрополитена возобновлена, пассажирские перевозки возобновлены. Здесь благодарность работникам ХГС, коммунальным предприятиям, нашим энергетикам, которые 24/7 восстанавливали и продолжают восстанавливать. У нас работает большое количество и бригад, и подразделений ГСЧС, штаб работает круглосуточно, пока мы полностью не восстановим ситуацию с энергоснабжением», — отметил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина. По состоянию на понедельник в Харькове восстановили стабильное водоснабжение, в основном заработало отопление. А утром с задержкой около двух часов начал движение метрополитен. В маршрутах электротранспорта периодически происходят изменения — в зависимости от напряжения в сети. По данным мэрии, все трамваи работают, троллейбусы иногда дублируют автобусами. Харьковоблэнерго предупредило жителей Харькова и области о применении жестких графиков почасовых отключений — от двух с половиной до четырех очередей одновременно.