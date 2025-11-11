На Харьковщине — аварийные отключения света. Почасовые графики не действуют

Сегодня, 11 ноября, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» около 13:00. Там объяснили, что аварийные отключения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, возникшей в результате предыдущих вражеских обстрелов.

«Опубликованные ранее графики почасовых отключений в этих регионах – временно не действуют. После отмены аварийных обесточений все потребители вернутся к графикам почасовых отключений. Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно», — написали энергетики.

Напомним, утром 11 ноября в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в Харьковской области одновременно будут применяться от двух до 3,5 очереди отключений.