Как на Харьковщине сегодня будут отключать свет – данные энергетиков

Общество 10:37   11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как на Харьковщине сегодня будут отключать свет – данные энергетиков

Сегодня, 11 ноября, на Харьковщине одновременно будут применяться от двух до 3,5 очереди отключений, пишут в АО «Харьковоблэнерго». 

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов во вторник, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

1.2 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

2.1 00:00-02:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

2.2 00:00-02:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

3.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-24:00

3.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-21:00; 22:00-24:00

4.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00

4.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00

5.2 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00

6.1 05:00-09:00; 12:00-19:00

6.2 05:00-09:00; 12:00-19:00

Узнать, к какой очереди относится улица/населенный пункт – можно по ссылке.

РФ атаковала критическую инфраструктуру Лозовщины – люди без света, тепла

Автор: Николь Костенко-Лагутина
