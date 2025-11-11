Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків
Сьогодні, 11 листопада, на Харківщині одночасно застосовуватимуться від двох до 3,5 черги відключень, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у вівторок, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пишуть енергетики.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергаї з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-02:00; 08:00–09:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00
1.2 00:00-02:00; 08:00–09:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00
2.1 00:00-02:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00
2.2 00:00-02:00; 09:00–12:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00
3.1 02:00-05:00; 09:00–12:00; 12:00–15:00; 18:00-24:00
3.2 02:00-05:00; 09:00–12:00; 15:00–21:00; 22:00-24:00
4.1 02:00-05:00; 09:00–12:00; 15:00–18:00; 22:00-24:00
4.2 02:00-05:00; 09:00–12:00; 15:00–18:00; 22:00-24:00
5.1 05:00-09:00; 09:00–12:00; 15:00-19:00
5.2 05:00-09:00; 09:00–12:00; 15:00-19:00
6.1 05:00-09:00; 12:00-19:00
6.2 05:00-09:00; 12:00-19:00
Дізнатися, до якої черги належить вулиця/населений пункт – можна за посиланням.
