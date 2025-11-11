Live

Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків

Суспільство 10:37   11.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків Фото: ХМР

Сьогодні, 11 листопада, на Харківщині одночасно застосовуватимуться від двох до 3,5 черги відключень, пишуть у АТ “Харківобленерго”. 

За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у вівторок, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пишуть енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергаї з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-02:00; 08:00–09:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00

1.2 00:00-02:00; 08:00–09:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00

2.1 00:00-02:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00

2.2 00:00-02:00; 09:00–12:00; 12:00–15:00; 18:00-22:00

3.1 02:00-05:00; 09:00–12:00; 12:00–15:00; 18:00-24:00

3.2 02:00-05:00; 09:00–12:00; 15:00–21:00; 22:00-24:00

4.1 02:00-05:00; 09:00–12:00; 15:00–18:00; 22:00-24:00

4.2 02:00-05:00; 09:00–12:00; 15:00–18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-09:00; 09:00–12:00; 15:00-19:00

5.2 05:00-09:00; 09:00–12:00; 15:00-19:00

6.1 05:00-09:00; 12:00-19:00

6.2 05:00-09:00; 12:00-19:00

Дізнатися, до якої черги належить вулиця/населений пункт – можна за  посиланням.

Читайте також: РФ атакувала критичну інфраструктуру Лозівщини – люди без світла, тепла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
