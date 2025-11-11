На Харківщині – аварійні відключення світла. Погодинні графіки не діють

Сьогодні, 11 листопада, у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго» близько 13:00. Там пояснили, що аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі, що виникла внаслідок попередніх ворожих обстрілів.

«Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють. Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень. Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо», – написали енергетики.

Нагадаємо, вранці 11 листопада в АТ «Харківобленерго» інформували, що на Харківщині одночасно застосовуватимуться від двох до 3,5 черги відключень.