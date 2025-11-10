В Харькове заработало метро (обновлено)

Двое суток в Харькове не удавалось возобновить работу метро. 10 ноября подземка начала перевозить пассажиров.

Обновлено в 08:07. Как сообщили в КП «Харьковский метрополитен» движение поездов удалось возобновить. Однако допускают, что со стабильной работой подземки могут быть проблемы.

«При снижении напряжения ниже допустимого уровня движение поездов может быть временно прекращено», – написали в КП.

07:16. В КП «Харьковский метрополитен» рассказали, что сегодня, 10 ноября, возобновить работу подземки не удается. Из-за проблем с электроснабжением поезда не могут начать перевозить пассажиров. Поэтому третий день подряд метро будет работать в режиме укрытия. О работе подземки в дальнейшем обещают сообщить дополнительно.

«Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров», – добавили на предприятии.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что в ночь на 8 ноября в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область были обесточены – применили экстренные отключения света. Также в Харькове остановилось движение поездов в метро. Утром 9 ноября в городе ненадолго заработало метро – поезда курсировали около часа, но после снижения напряжения подземку снова перевели на работу в режиме укрытия. Кроме того, из-за проблем с электроснабжением в Харьковской области не будут курсировать некоторые пригородные поезда. Позже в пресс-службе мэрии объяснили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме ввели новые ограничения в работе общественного транспорта. Не будут курсировать часть троллейбусов и автобусов, а интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится.