Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго
Завтра, 10 ноября, в Харьковской области из-за сложной ситуации в энергосистеме будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в понедельник, 10 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут энергетики.
Одновременно будут применяться от 2,5 до четырех очередей отключений. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00
3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00
4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00
4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00
5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00
Узнать, к какой очереди относится улица/населенный пункт – можно по ссылке.
Читайте также: Кулеба: без света, тепла, воды 100 тысяч людей – на восстановление нужно время
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отключения света, світло, свет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2025 в 20:51;