Live

Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго

Общество 20:51   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Завтра, 10 ноября, в Харьковской области из-за сложной ситуации в энергосистеме будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». 

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в понедельник, 10 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут энергетики.

Одновременно будут применяться от 2,5 до четырех очередей отключений. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00

3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00

4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00

5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

Узнать, к какой очереди относится улица/населенный пункт – можно по ссылке.

Читайте также: Кулеба: без света, тепла, воды 100 тысяч людей – на восстановление нужно время

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
09.11.2025, 07:21
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
09.11.2025, 20:55
Враг продвинулся на Купянщине – в Deep State обновили карты
Враг продвинулся на Купянщине – в Deep State обновили карты
09.11.2025, 17:42
Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды
Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды
09.11.2025, 11:01
Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго
Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго
09.11.2025, 20:51

Новости по теме:

03.11.2025
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
31.10.2025
Менее жесткий график отключений света применят на Харьковщине 1 ноября
30.10.2025
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
22.10.2025
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
18.10.2025
Графики аварийных отключений света вновь вводили на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2025 в 20:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 10 ноября, в Харьковской области из-за сложной ситуации в энергосистеме будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». ".