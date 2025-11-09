Как в Харьковской области завтра будут отключать свет, рассказали в облэнерго

Завтра, 10 ноября, в Харьковской области из-за сложной ситуации в энергосистеме будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в понедельник, 10 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут энергетики.

Одновременно будут применяться от 2,5 до четырех очередей отключений. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00

3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00

3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00

4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00

5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

Узнать, к какой очереди относится улица/населенный пункт – можно по ссылке.