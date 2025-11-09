Live

Як у Харківській області завтра відключатимуть світло, розповіли в обленерго

Суспільство 20:51   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра, 10 листопада, у Харківській області через складну ситуацію в енергосистемі діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили у АТ “Харківобленерго”. 

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у понеділок, 10 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень “, – пишуть енергетики.

Одночасно будуть застосовуватись від 2,5 до чотирьох черг відключень. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00

1.2 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00

2.1 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00

2.2 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00

3.1 05:00–08:00; 12:00–18:00; 22:00-24:00

3.2 05:00–08:00; 12:00–18:00; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00

4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00

5.1 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00

Дізнатися, до якої черги належить вулиця/населений пункт – можна за посиланням.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
