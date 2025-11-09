Як у Харківській області завтра відключатимуть світло, розповіли в обленерго
Завтра, 10 листопада, у Харківській області через складну ситуацію в енергосистемі діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили у АТ “Харківобленерго”.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у понеділок, 10 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень “, – пишуть енергетики.
Одночасно будуть застосовуватись від 2,5 до чотирьох черг відключень. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00
1.2 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00
2.1 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00
2.2 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00-24:00
3.1 05:00–08:00; 12:00–18:00; 22:00-24:00
3.2 05:00–08:00; 12:00–18:00; 22:00-24:00
4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00
4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00
5.1 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00-22:00
Дізнатися, до якої черги належить вулиця/населений пункт – можна за посиланням.
Читайте також: Кулеба: без світла, тепла, води 100 тисяч людей – на відновлення потрібен час
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: отключения света, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як у Харківській області завтра відключатимуть світло, розповіли в обленерго», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2025 в 20:51;