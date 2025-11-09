Кулеба: без света, тепла, воды 100 тысяч людей – на восстановление нужно время

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба отметил, что «масштаб разрушений на Харьковщине – значительный». Он также написал, что для запуска оборудования нужно время.

Энергетики и коммунальные службы уже работают над тем, чтобы восстановить и стабилизировать системы жизнеобеспечения.

«В настоящее время без света, водо- и теплоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов. Работают Пункты Несокрушимости», – добавил Кулеба.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что в ночь на 8 ноября в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область были обесточены – применили экстренные отключения света. Также в Харькове остановилось движение поездов в метро. Утром 9 ноября в городе ненадолго заработало метро – поезда курсировали около часа, но после снижения напряжения подземку снова перевели на работу в режиме укрытия. Кроме того, из-за проблем с электроснабжением в Харьковской области не будут курсировать некоторые пригородные поезда. Позже в пресс-службе мэрии объяснили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме ввели новые ограничения в работе общественного транспорта. Не будут курсировать часть троллейбусов и автобусов, а интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится.