Синегубов поручил готовить учебные заведения к работе в традиционном формате
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что поручил готовить учебные заведения региона к работе в традиционном формате.
К этому вопросу вернутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью, написал Синегубов по итогам аппаратного совещания в ХОВА.
«Продолжаются работы по обустройству укрытий в школах и восстановлению поврежденных обстрелами учебных заведений. Начальники районных ВА должны подготовить проектно-сметную документацию для восстановления 104 школ области в рамках соответствующей программы Еврокомиссии, Офиса президента и правительства Украины», — отметил Синегубов.
На совещании обсудили обустройство «пунктів незламності» — их в регионе 363 и ими уже воспользовались почти 40 тысяч человек, а также ситуацию на деоккупированных территориях.
Читайте также: 11 новых автобусов передала Харьковщине Эстония: кто их получит (видео, фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов поручил готовить учебные заведения к работе в традиционном формате»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что поручил готовить учебные заведения региона к работе в традиционном формате. К этому вопросу вернутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.".