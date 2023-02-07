Синегубов поручил готовить учебные заведения к работе в традиционном формате

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что поручил готовить учебные заведения региона к работе в традиционном формате.

К этому вопросу вернутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью, написал Синегубов по итогам аппаратного совещания в ХОВА.

«Продолжаются работы по обустройству укрытий в школах и восстановлению поврежденных обстрелами учебных заведений. Начальники районных ВА должны подготовить проектно-сметную документацию для восстановления 104 школ области в рамках соответствующей программы Еврокомиссии, Офиса президента и правительства Украины», — отметил Синегубов.

На совещании обсудили обустройство «пунктів незламності» — их в регионе 363 и ими уже воспользовались почти 40 тысяч человек, а также ситуацию на деоккупированных территориях.