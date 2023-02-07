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Синегубов поручил готовить учебные заведения к работе в традиционном формате

Общество 19:10   07.02.2023
Елена Нагорная
Синегубов поручил готовить учебные заведения к работе в традиционном формате Фото: Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что поручил готовить учебные заведения региона к работе в традиционном формате. 

К этому вопросу вернутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью, написал Синегубов по итогам аппаратного совещания в ХОВА.

«Продолжаются работы по обустройству укрытий в школах и восстановлению поврежденных обстрелами учебных заведений. Начальники районных ВА должны подготовить проектно-сметную документацию для восстановления 104 школ области в рамках соответствующей программы Еврокомиссии, Офиса президента и правительства Украины», — отметил Синегубов.

На совещании обсудили обустройство «пунктів незламності» — их в регионе 363 и ими уже воспользовались почти 40 тысяч человек, а также ситуацию на деоккупированных территориях.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 19:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что поручил готовить учебные заведения региона к работе в традиционном формате. К этому вопросу вернутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.".