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Синєгубов доручив готувати навчальні заклади до роботи у традиційному форматі

Суспільство 19:10   07.02.2023
Олена Нагорна
Синєгубов доручив готувати навчальні заклади до роботи у традиційному форматі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що доручив готувати навчальні заклади регіону до роботи у традиційному форматі. 

До цього питання повернуться одразу, як дозволить безпекова ситуація, написав Синєгубов за підсумками апаратної наради в ХОВА.

“Тривають роботи з облаштування укриттів в школах та відновлення пошкоджених обстрілами закладів освіти. Начальники районних ВА мають підготувати проєктно-кошторисну документацію для відбудови 104 шкіл області в рамках відповідної програми Єврокомісії, Офісу президента та уряду України”, – зазначив Синєгубов.

На нараді обговорили облаштування “пунктів незламності” – їх у регіоні 363 та ними вже скористалися майже 40 тисяч осіб, а також ситуацію на деокупованих територіях.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 19:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що доручив готувати навчальні заклади регіону до роботи у традиційному форматі. ".