Синєгубов доручив готувати навчальні заклади до роботи у традиційному форматі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що доручив готувати навчальні заклади регіону до роботи у традиційному форматі.

До цього питання повернуться одразу, як дозволить безпекова ситуація, написав Синєгубов за підсумками апаратної наради в ХОВА.

“Тривають роботи з облаштування укриттів в школах та відновлення пошкоджених обстрілами закладів освіти. Начальники районних ВА мають підготувати проєктно-кошторисну документацію для відбудови 104 шкіл області в рамках відповідної програми Єврокомісії, Офісу президента та уряду України”, – зазначив Синєгубов.

На нараді обговорили облаштування “пунктів незламності” – їх у регіоні 363 та ними вже скористалися майже 40 тисяч осіб, а також ситуацію на деокупованих територіях.