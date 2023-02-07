Синєгубов доручив готувати навчальні заклади до роботи у традиційному форматі
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що доручив готувати навчальні заклади регіону до роботи у традиційному форматі.
До цього питання повернуться одразу, як дозволить безпекова ситуація, написав Синєгубов за підсумками апаратної наради в ХОВА.
“Тривають роботи з облаштування укриттів в школах та відновлення пошкоджених обстрілами закладів освіти. Начальники районних ВА мають підготувати проєктно-кошторисну документацію для відбудови 104 шкіл області в рамках відповідної програми Єврокомісії, Офісу президента та уряду України”, – зазначив Синєгубов.
На нараді обговорили облаштування “пунктів незламності” – їх у регіоні 363 та ними вже скористалися майже 40 тисяч осіб, а також ситуацію на деокупованих територіях.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що доручив готувати навчальні заклади регіону до роботи у традиційному форматі. ".