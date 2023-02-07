11 нових автобусів передала Харківщині Естонія: хто їх отримає (відео, фото)

Харківщина отримала 11 сучасних автобусів Iveco Irisbus Crossway від уряду Естонії. Сьогодні, 7 лютого, транспорт передадуть до громад області, де його використовуватимуть для організаційних заходів, а коли відновиться навчальний процес – для перевезення дітей.

Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов і зазначив, що насамперед автобуси отримають громади, які найбільше постраждали від агресії РФ.

“Наш район сьогодні також отримав автобус. Він буде направлений у Дергачівську громаду, територія якої на 40% була захоплена російськими терористами. ЗСУ повністю звільнили населені пункти, але окупанти, відступаючи, знищили майже увесь транспорт. Тому автобус стане нам дуже у пригоді”, – розповів перший заступник начальника військової адміністрації Харківського району Володимир Усов.



Фото, відео: ХОВА

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко розповіла, що з проханням надати транспорт вони разом із Синєгубовим зверталися до уряду Естонської Республіки.