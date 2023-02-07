Live
  • Вівторок 07.02.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.4
    • 🟢

11 нових автобусів передала Харківщині Естонія: хто їх отримає (відео, фото)

Суспільство 17:26   07.02.2023
Олена Нагорна
11 нових автобусів передала Харківщині Естонія: хто їх отримає (відео, фото)

Харківщина отримала 11 сучасних автобусів Iveco Irisbus Crossway від уряду Естонії. Сьогодні, 7 лютого, транспорт передадуть до громад області, де його використовуватимуть для організаційних заходів, а коли відновиться навчальний процес – для перевезення дітей.

Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов і зазначив, що насамперед автобуси отримають громади, які найбільше постраждали від агресії РФ.

“Наш район сьогодні також отримав автобус. Він буде направлений у Дергачівську громаду, територія якої на 40% була захоплена російськими терористами. ЗСУ повністю звільнили населені пункти, але окупанти, відступаючи, знищили майже увесь транспорт. Тому автобус стане нам дуже у пригоді”, – розповів перший заступник начальника військової адміністрації Харківського району Володимир Усов.


Фото, відео: ХОВА

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко розповіла, що з проханням надати транспорт вони разом із Синєгубовим зверталися до уряду Естонської Республіки.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

17:26
11 нових автобусів передала Харківщині Естонія: хто їх отримає (відео, фото)
10:43
У Харкові пролунає вибух. У ХОВА просять не панікувати
20:12
Синєгубов припустив, навіщо РФ накопичує техніку на Куп’янському напрямку
18:02
Загрози наступу армії РФ на Харків немає: у ХОВА закликали не панікувати
16:07
54-річна поранена під час недільного обстрілу Харкова потроху одужує

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «11 нових автобусів передала Харківщині Естонія: хто їх отримає (відео, фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 17:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала 11 сучасних автобусів Iveco Irisbus Crossway від уряду Естонії. Сьогодні, 7 лютого, транспорт передадуть до громад області, де його використовуватимуть для організаційних заходів, а коли відновиться навчальний процес – для перевезення дітей.".