11 новых автобусов передала Харьковщине Эстония: кто их получит (видео, фото)

Харьковская область получила 11 современных автобусов Iveco Irisbus Crossway от правительства Эстонии. Сегодня, 7 февраля, транспорт передадут в громады, где его будут использовать для организационных мероприятий, а когда возобновится учебный процесс — для перевозки детей.

Об этом рассказал глава ХОВА Олег Синегубов и отметил, что в первую очередь автобусы получат громады, которые больше всего пострадали от агрессии РФ.

«Наш район сегодня также получил автобус. Он будет направлен в Дергачевскую громаду, территория которой на 40% была захвачена российскими террористами. ВСУ полностью освободили населенные пункты, но оккупанты, отступая, уничтожили почти весь транспорт. Поэтому автобус нам очень пригодится», — рассказал первый заместитель начальника военной администрации Харьковского района Владимир Усов.



Фото, видео: ХОВА

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко рассказала, что с просьбой предоставить транспорт они вместе с Синегубовым обращались к правительству Эстонской Республики.