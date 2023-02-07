11 новых автобусов передала Харьковщине Эстония: кто их получит (видео, фото)
Харьковская область получила 11 современных автобусов Iveco Irisbus Crossway от правительства Эстонии. Сегодня, 7 февраля, транспорт передадут в громады, где его будут использовать для организационных мероприятий, а когда возобновится учебный процесс — для перевозки детей.
Об этом рассказал глава ХОВА Олег Синегубов и отметил, что в первую очередь автобусы получат громады, которые больше всего пострадали от агрессии РФ.
«Наш район сегодня также получил автобус. Он будет направлен в Дергачевскую громаду, территория которой на 40% была захвачена российскими террористами. ВСУ полностью освободили населенные пункты, но оккупанты, отступая, уничтожили почти весь транспорт. Поэтому автобус нам очень пригодится», — рассказал первый заместитель начальника военной администрации Харьковского района Владимир Усов.
Фото, видео: ХОВА
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко рассказала, что с просьбой предоставить транспорт они вместе с Синегубовым обращались к правительству Эстонской Республики.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила 11 современных автобусов Iveco Irisbus Crossway от правительства Эстонии. Сегодня, 7 февраля, транспорт передадут в громады, где его будут использовать для организационных мероприятий, а когда возобновится учебный процесс — для перевозки детей.".