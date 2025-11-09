Сегодня на Харьковщине не выйдут на маршруты десятки пригородных поездов

В АО «Укрзалізниця» объяснили, что из-за проблем с электроснабжением сегодня, 9 ноября, в Харьковской области не будут курсировать пригородные поезда.

«Из-за отсутствия напряжения в сети этих суток на Харьковщине будем курсировать с резервными тепловозами и, соответственно, с возможными задержками. Оставляем сообщение, однако дублирующие рейсы временно не будут курсировать», – говорится в сообщении.

Таким образом, сегодня отменены такие поезда:

№6701 Харьков-Пасс — Змиев

№6506 Златополь — Харьков-Пасс

№6682 Власовка — Харьков-Пасс

№6702 Змиев — Харьков-Пасс

№6685 Харьков-Пасс — Берестин

№6678 Берестин — Харьков-Пасс

№6516 Лозовая — Харьков-Пасс

№6688 Берестин — Харьков-Пасс

№6690 Берестин — Харьков-Пасс

№7001 Харьков-Пасс — Лозовая

№6705 Харьков-Пасс — Змиев

№6527 Харьков-Пасс — Дубовое

№6704 Змиев — Харьков-Пасс

№6823/6813 Харьков-Пасс — Гусаровка

№6812/6822 Гусаровка — Харьков-Пасс

№6401 Харьков-Пасс — Букино

№6426 Букино — Харьков-Пасс

№6006 Харьков-Пасс – Слатино

№6007 Слатино — Харьков-Пасс

№6021 Слатино — Харьков-Пасс

№6022 Харьков-Пасс — Слатино

№6023 Слатино — Харьков-Пасс

№6014 Харьков-Пасс — Слатино

№6175/6176 Золочев — Харьков-Пасс

№6691 Харьков-Пасс — Берестин

№6321 Новая Бавария — Огульцы

№6330 Огульцы — Люботин

№6266 Мерчик — Харьков-Пасс

№6915 Харьков-Пасс — Огульцы

№6916 Огульцы — Харьков-Пасс

№6921 Харьков-Пасс — Огульцы

№6924 Огульцы — Новая Бавария

№6334 Мерчик — Харьков-Пасс

№6121 Харьков-Пасс — Золочев

№6307 Харьков-Пасс — Мерчик

№6222 Мерчик – Люботин

№6221 Люботин – Огульцы

№6914 Огульцы — Харьков-Пасс

№6917 Харьков-Пасс — Огульцы

№6922 Огульцы — Люботин

№6264 Люботин — Харьков-Пасс

№6145/6146 Харьков-Пасс — Золочев

№6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс

№6157 Харьков-Пасс — Мерчик

№6158 Мерчик — Люботин

№6169 Пересечная — Харьков

№6319 Харьков-Пасс — Мерчик

№6322 Мерчик — Харьков-Пасс

№6177/6178 Харьков-Пасс — Золочев

№6179/6180 Золочев- Харьков-Пасс

№6333 Харьков-Пасс — Огульцы

№6134 Мерчик — Харьков-Пасс

№6303 Харьков-Пасс — Мерчик

№6304 Мерчик — Люботин

а для рейса №6155 Харьков – Мерчик станцией отправления будет Люботин (вместо Харькова)

Также железнодорожники напоминают, что посмотреть расписание по номеру рейса, станции или точкам отправления можно на сайте.