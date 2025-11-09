Live

Сегодня на Харьковщине не выйдут на маршруты десятки пригородных поездов

Транспорт 07:52   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» объяснили, что из-за проблем с электроснабжением сегодня, 9 ноября, в Харьковской области не будут курсировать пригородные поезда. 

«Из-за отсутствия напряжения в сети этих суток на Харьковщине будем курсировать с резервными тепловозами и, соответственно, с возможными задержками. Оставляем сообщение, однако дублирующие рейсы временно не будут курсировать», – говорится в сообщении.

Таким образом, сегодня отменены такие поезда:

  • №6701 Харьков-Пасс — Змиев

  • №6506 Златополь — Харьков-Пасс

  • №6682 Власовка — Харьков-Пасс

  • №6702 Змиев — Харьков-Пасс

  • №6685 Харьков-Пасс — Берестин

  • №6678 Берестин — Харьков-Пасс

  • №6516 Лозовая — Харьков-Пасс

  • №6688 Берестин — Харьков-Пасс

  • №6690 Берестин — Харьков-Пасс

  • №7001 Харьков-Пасс — Лозовая

  • №6705 Харьков-Пасс — Змиев

  • №6527 Харьков-Пасс — Дубовое

  • №6704 Змиев — Харьков-Пасс

  • №6823/6813 Харьков-Пасс — Гусаровка

  • №6812/6822 Гусаровка — Харьков-Пасс

  • №6401 Харьков-Пасс — Букино

  • №6426 Букино — Харьков-Пасс

  • №6006 Харьков-Пасс – Слатино

  • №6007 Слатино — Харьков-Пасс

  • №6021 Слатино — Харьков-Пасс

  • №6022 Харьков-Пасс — Слатино

  • №6023 Слатино — Харьков-Пасс

  • №6014 Харьков-Пасс — Слатино

  • №6175/6176 Золочев — Харьков-Пасс

  • №6691 Харьков-Пасс — Берестин

  • №6321 Новая Бавария — Огульцы

  • №6330 Огульцы — Люботин

  • №6266 Мерчик — Харьков-Пасс

  • №6915 Харьков-Пасс — Огульцы

  • №6916 Огульцы — Харьков-Пасс

  • №6921 Харьков-Пасс — Огульцы

  • №6924 Огульцы — Новая Бавария

  • №6334 Мерчик — Харьков-Пасс

  • №6121 Харьков-Пасс — Золочев

  • №6307 Харьков-Пасс — Мерчик

  • №6222 Мерчик – Люботин

  • №6221 Люботин – Огульцы 

  • №6914 Огульцы — Харьков-Пасс

  • №6917 Харьков-Пасс — Огульцы

  • №6922 Огульцы — Люботин

  • №6264 Люботин — Харьков-Пасс

  • №6145/6146 Харьков-Пасс — Золочев

  • №6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс

  • №6157 Харьков-Пасс — Мерчик

  • №6158 Мерчик — Люботин

  • №6169 Пересечная — Харьков

  • №6319 Харьков-Пасс — Мерчик

  • №6322 Мерчик — Харьков-Пасс

  • №6177/6178 Харьков-Пасс — Золочев

  • №6179/6180 Золочев- Харьков-Пасс

  • №6333 Харьков-Пасс — Огульцы

  • №6134 Мерчик — Харьков-Пасс

  • №6303 Харьков-Пасс — Мерчик

  • №6304 Мерчик — Люботин

  • а для рейса №6155 Харьков – Мерчик станцией отправления будет Люботин (вместо Харькова)

Также железнодорожники напоминают, что посмотреть расписание по номеру рейса, станции или точкам отправления можно на сайте.

Читайте также: В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
