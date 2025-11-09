Сегодня на Харьковщине не выйдут на маршруты десятки пригородных поездов
В АО «Укрзалізниця» объяснили, что из-за проблем с электроснабжением сегодня, 9 ноября, в Харьковской области не будут курсировать пригородные поезда.
«Из-за отсутствия напряжения в сети этих суток на Харьковщине будем курсировать с резервными тепловозами и, соответственно, с возможными задержками. Оставляем сообщение, однако дублирующие рейсы временно не будут курсировать», – говорится в сообщении.
Таким образом, сегодня отменены такие поезда:
№6701 Харьков-Пасс — Змиев
№6506 Златополь — Харьков-Пасс
№6682 Власовка — Харьков-Пасс
№6702 Змиев — Харьков-Пасс
№6685 Харьков-Пасс — Берестин
№6678 Берестин — Харьков-Пасс
№6516 Лозовая — Харьков-Пасс
№6688 Берестин — Харьков-Пасс
№6690 Берестин — Харьков-Пасс
№7001 Харьков-Пасс — Лозовая
№6705 Харьков-Пасс — Змиев
№6527 Харьков-Пасс — Дубовое
№6704 Змиев — Харьков-Пасс
№6823/6813 Харьков-Пасс — Гусаровка
№6812/6822 Гусаровка — Харьков-Пасс
№6401 Харьков-Пасс — Букино
№6426 Букино — Харьков-Пасс
№6006 Харьков-Пасс – Слатино
№6007 Слатино — Харьков-Пасс
№6021 Слатино — Харьков-Пасс
№6022 Харьков-Пасс — Слатино
№6023 Слатино — Харьков-Пасс
№6014 Харьков-Пасс — Слатино
№6175/6176 Золочев — Харьков-Пасс
№6691 Харьков-Пасс — Берестин
№6321 Новая Бавария — Огульцы
№6330 Огульцы — Люботин
№6266 Мерчик — Харьков-Пасс
№6915 Харьков-Пасс — Огульцы
№6916 Огульцы — Харьков-Пасс
№6921 Харьков-Пасс — Огульцы
№6924 Огульцы — Новая Бавария
№6334 Мерчик — Харьков-Пасс
№6121 Харьков-Пасс — Золочев
№6307 Харьков-Пасс — Мерчик
№6222 Мерчик – Люботин
№6221 Люботин – Огульцы
№6914 Огульцы — Харьков-Пасс
№6917 Харьков-Пасс — Огульцы
№6922 Огульцы — Люботин
№6264 Люботин — Харьков-Пасс
№6145/6146 Харьков-Пасс — Золочев
№6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс
№6157 Харьков-Пасс — Мерчик
№6158 Мерчик — Люботин
№6169 Пересечная — Харьков
№6319 Харьков-Пасс — Мерчик
№6322 Мерчик — Харьков-Пасс
№6177/6178 Харьков-Пасс — Золочев
№6179/6180 Золочев- Харьков-Пасс
№6333 Харьков-Пасс — Огульцы
№6134 Мерчик — Харьков-Пасс
№6303 Харьков-Пасс — Мерчик
№6304 Мерчик — Люботин
- а для рейса №6155 Харьков – Мерчик станцией отправления будет Люботин (вместо Харькова)
Также железнодорожники напоминают, что посмотреть расписание по номеру рейса, станции или точкам отправления можно на сайте.
Читайте также: В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", поезда, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня на Харьковщине не выйдут на маршруты десятки пригородных поездов», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2025 в 07:52;