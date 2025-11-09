Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів

В АТ “Укрзалізниця” пояснили, що через проблеми з електропостачанням сьогодні, 9 листопада, у Харківській області не курсуватимуть приміські потяги.

“Через відсутність напруги в мережі цієї доби на Харківщині курсуватимемо з резервними тепловозами і відповідно із можливими затримками. Залишаємо сполучення, однак дублюючі рейси тимчасово не курсуватимуть“, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, сьогодні скасовано такі потяги:

№6701 Харків-Пас – Зміїв

№6506 Златополь – Харків-Пас

№6682 Власівка – Харків-Пас

№6702 Зміїв – Харків-Пас

№6685 Харків-Пас – Берестин

№6678 Берестин – Харків-Пас

№6516 Лозова – Харків-Пас

№6688 Берестин – Харків-Пас

№6690 Берестин – Харків-Пас

№7001 Харків-Пас – Лозова

№6705 Харків-Пас – Зміїв

№6527 Харків-Пас – Дубове

№6704 Зміїв – Харків-Пас

№6823/6813 Харків-Пас – Гусарівка

№6812/6822 Гусарівка – Харків-Пас

№6401 Харків-Пас – Букіне

№6426 Букіне – Харків-Пас

№6006 Харків-Пас – Слатине

№6007 Слатине – Харків-Пас

№6021 Слатине – Харків-Пас

№6022 Харків-Пас – Слатине

№6023 Слатине – Харків-Пас

№6014 Харків-Пас – Слатине

№6175/6176 Золочів – Харків-Пас

№6691 Харків-Пас – Берестин

№6321 Нова Баварія – Огульці

№6330 Огульці – Люботин

№6266 Мерчик – Харків-Пас

№6915 Харків-Пас – Огульці

№6916 Огульці – Харків-Пас

№6921 Харків-Пас – Огульці

№6924 Огульці – Нова Баварія

№6334 Мерчик – Харків-Пас

№6121 Харків-Пас – Золочів

№6307 Харків-Пас – Мерчик

№6222 Мерчик – Люботин

№6221 Люботин – Огульці

№6914 Огульці – Харків-Пас

№6917 Харків-Пас – Огульці

№6922 Огульці – Люботин

№6264 Люботин – Харків-Пас

№6145/6146 Харків-Пас – Золочів

№6159/6160 Золочів – Харків-Пас

№6157 Харків-Пас – Мерчик

№6158 Мерчик – Люботин

№6169 Пересічна – Харків

№6319 Харків-Пас – Мерчик

№6322 Мерчик – Харків-Пас

№6177/6178 Харків-Пас – Золочів

№6179/6180 Золочів- Харків-Пас

№6333 Харків-Пас – Огульці

№6134 Мерчик – Харків-Пас

№6303 Харків-Пас – Мерчик

№6304 Мерчик – Люботин

а для рейсу №6155 Харків – Мерчик станцією відправлення буде Люботин (замість Харкова)

Також залізничники нагадують, що переглянути розклад за номером рейсу, станції або точками відправлення можна на сайті.