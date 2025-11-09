Live

Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів

Транспорт 07:52   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів Фото: Укрзалізниця

В АТ “Укрзалізниця” пояснили, що через проблеми з електропостачанням сьогодні, 9 листопада, у Харківській області не курсуватимуть приміські потяги. 

Через відсутність напруги в мережі цієї доби на Харківщині курсуватимемо з резервними тепловозами і відповідно із можливими затримками. Залишаємо сполучення, однак дублюючі рейси тимчасово не курсуватимуть“, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, сьогодні скасовано такі потяги:

  • №6701 Харків-Пас – Зміїв

  • №6506 Златополь – Харків-Пас

  • №6682 Власівка – Харків-Пас

  • №6702 Зміїв – Харків-Пас

  • №6685 Харків-Пас – Берестин

  • №6678 Берестин – Харків-Пас

  • №6516 Лозова – Харків-Пас

  • №6688 Берестин – Харків-Пас

  • №6690 Берестин – Харків-Пас

  • №7001 Харків-Пас – Лозова

  • №6705 Харків-Пас – Зміїв

  • №6527 Харків-Пас – Дубове

  • №6704 Зміїв – Харків-Пас

  • №6823/6813 Харків-Пас – Гусарівка

  • №6812/6822 Гусарівка – Харків-Пас

  • №6401 Харків-Пас – Букіне

  • №6426 Букіне – Харків-Пас

  • №6006 Харків-Пас – Слатине

  • №6007 Слатине – Харків-Пас

  • №6021 Слатине – Харків-Пас

  • №6022 Харків-Пас – Слатине

  • №6023 Слатине – Харків-Пас

  • №6014 Харків-Пас – Слатине

  • №6175/6176 Золочів – Харків-Пас

  • №6691 Харків-Пас – Берестин

  • №6321 Нова Баварія – Огульці

  • №6330 Огульці – Люботин

  • №6266 Мерчик – Харків-Пас

  • №6915 Харків-Пас – Огульці

  • №6916 Огульці – Харків-Пас

  • №6921 Харків-Пас – Огульці

  • №6924 Огульці – Нова Баварія

  • №6334 Мерчик – Харків-Пас

  • №6121 Харків-Пас – Золочів

  • №6307 Харків-Пас – Мерчик

  • №6222 Мерчик – Люботин

  • №6221 Люботин – Огульці 

  • №6914 Огульці – Харків-Пас

  • №6917 Харків-Пас – Огульці

  • №6922 Огульці – Люботин

  • №6264 Люботин – Харків-Пас

  • №6145/6146 Харків-Пас – Золочів

  • №6159/6160 Золочів – Харків-Пас

  • №6157 Харків-Пас – Мерчик

  • №6158 Мерчик – Люботин

  • №6169 Пересічна – Харків

  • №6319 Харків-Пас – Мерчик

  • №6322 Мерчик – Харків-Пас

  • №6177/6178 Харків-Пас – Золочів

  • №6179/6180 Золочів- Харків-Пас

  • №6333 Харків-Пас – Огульці

  • №6134 Мерчик – Харків-Пас

  • №6303 Харків-Пас – Мерчик

  • №6304 Мерчик – Люботин

  • а для рейсу №6155 Харків – Мерчик станцією відправлення буде Люботин (замість Харкова)

Також залізничники нагадують, що переглянути розклад за номером рейсу, станції або точками відправлення можна на сайті.

Читайте також: У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів
Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів
09.11.2025, 07:52
Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада
Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада
08.11.2025, 20:43
Сьогодні 9 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 листопада 2025: яке свято та день в історії
09.11.2025, 06:00
Новини Харкова – головне 8 листопада: удар ракет, знеструмлення, знищена ТЕС
Новини Харкова – головне 8 листопада: удар ракет, знеструмлення, знищена ТЕС
08.11.2025, 20:22
У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)
У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)
09.11.2025, 07:21
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод
08.11.2025, 22:17

Новини за темою:

08.11.2025
Скорочення залізничних маршрутів із Києва через Полтаву назвала фейком УЗ
08.11.2025
Поїзди до Харкова та з Харкова запізнюються: інформація Укрзалізниці
08.11.2025
Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини
06.11.2025
Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів
03.11.2025
Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені? – Пекар про залізничні квитки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2025 в 07:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” пояснили, що через проблеми з електропостачанням сьогодні, 9 листопада, у Харківській області не курсуватимуть приміські потяги. ".