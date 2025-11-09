Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів
В АТ “Укрзалізниця” пояснили, що через проблеми з електропостачанням сьогодні, 9 листопада, у Харківській області не курсуватимуть приміські потяги.
“Через відсутність напруги в мережі цієї доби на Харківщині курсуватимемо з резервними тепловозами і відповідно із можливими затримками. Залишаємо сполучення, однак дублюючі рейси тимчасово не курсуватимуть“, – йдеться у повідомленні.
Таким чином, сьогодні скасовано такі потяги:
№6701 Харків-Пас – Зміїв
№6506 Златополь – Харків-Пас
№6682 Власівка – Харків-Пас
№6702 Зміїв – Харків-Пас
№6685 Харків-Пас – Берестин
№6678 Берестин – Харків-Пас
№6516 Лозова – Харків-Пас
№6688 Берестин – Харків-Пас
№6690 Берестин – Харків-Пас
№7001 Харків-Пас – Лозова
№6705 Харків-Пас – Зміїв
№6527 Харків-Пас – Дубове
№6704 Зміїв – Харків-Пас
№6823/6813 Харків-Пас – Гусарівка
№6812/6822 Гусарівка – Харків-Пас
№6401 Харків-Пас – Букіне
№6426 Букіне – Харків-Пас
№6006 Харків-Пас – Слатине
№6007 Слатине – Харків-Пас
№6021 Слатине – Харків-Пас
№6022 Харків-Пас – Слатине
№6023 Слатине – Харків-Пас
№6014 Харків-Пас – Слатине
№6175/6176 Золочів – Харків-Пас
№6691 Харків-Пас – Берестин
№6321 Нова Баварія – Огульці
№6330 Огульці – Люботин
№6266 Мерчик – Харків-Пас
№6915 Харків-Пас – Огульці
№6916 Огульці – Харків-Пас
№6921 Харків-Пас – Огульці
№6924 Огульці – Нова Баварія
№6334 Мерчик – Харків-Пас
№6121 Харків-Пас – Золочів
№6307 Харків-Пас – Мерчик
№6222 Мерчик – Люботин
№6221 Люботин – Огульці
№6914 Огульці – Харків-Пас
№6917 Харків-Пас – Огульці
№6922 Огульці – Люботин
№6264 Люботин – Харків-Пас
№6145/6146 Харків-Пас – Золочів
№6159/6160 Золочів – Харків-Пас
№6157 Харків-Пас – Мерчик
№6158 Мерчик – Люботин
№6169 Пересічна – Харків
№6319 Харків-Пас – Мерчик
№6322 Мерчик – Харків-Пас
№6177/6178 Харків-Пас – Золочів
№6179/6180 Золочів- Харків-Пас
№6333 Харків-Пас – Огульці
№6134 Мерчик – Харків-Пас
№6303 Харків-Пас – Мерчик
№6304 Мерчик – Люботин
- а для рейсу №6155 Харків – Мерчик станцією відправлення буде Люботин (замість Харкова)
Також залізничники нагадують, що переглянути розклад за номером рейсу, станції або точками відправлення можна на сайті.
