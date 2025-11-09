Что происходит в области после ударов по энергетике. Какая ситуация со светом

По состоянию на утро 9 ноября разные громады Харьковской области остаются без света, тепла и воды. Специалисты пытаются восстановить подачу услуг.

Так, по информации городского головы Николая Бакшеева, в Златопольской громаде начались графики почасовых отключений света. На данный момент информации о том, сколько они будут длиться – нет. Мэр призвал жителей следить за официальными сообщениями.

В части Балаклейской громады с 8:30 ввели аварийные отключения света. Без электроэнергии остались жители:

с. Вербовка;

с. Волохов Яр (частично)

пос. Нефтяников в Балаклее;

микрорайона Лагеря в Балаклее;

Лагерские Пески в Балаклее;

частично центра Балаклеи;

микрорайона Новоселовка в Балаклее;

ул. Загородной и ул. Ново-Загородной;

Яковенковский старостинский округ.

Недавно стало известно, что абонентам уже подают электроэнергию. Также из-за аварии на магистралях водоснабжения в части поселка Нефтяников нет воды. Специалисты уже начали восстановительные работы.

Без тепла остались жители Чугуева, также в городе не работают лифты, сообщила мэр Галина Минаева. Хотя, по ее словам, ситуация «под полным контролем», некоторые КП все же не могут продолжить стабильную работу в Чугуевской громаде.

«В частности, приостановлена ​​работа лифтового хозяйства и теплосетей. Наша задача среди прочего состоит и в том, чтобы перебои со снабжением электроэнергией не повредили безопасности наших жителей. Ситуация находится под полным контролем, и как только напряжение в электросетях стабилизируется, услуги ЖКХ начнут предоставляться в полном объеме», – написала Минаева.

В Изюмской громаде подачу электроснабжения восстановили уже утром 9 ноября. Однако жителей предупредили о возможном введении графиков отключения света. Кроме того, из-за низкого напряжения, воду подают благодаря альтернативным источникам питания.

«Также сообщаем, что предприятие тепловых сетей тоже не может работать в штатном режиме из-за проблем с качеством электроэнергии. Проводятся мероприятия по налаживанию работы», – пишут в Изюмской ГВА.

Кроме того, до стабилизации ситуации с электроснабжением в Изюме не будут включать уличное освещение.

О новых «прилетах» в Лозовской громаде информировал мэр Сергей Зеленский. Авиабомба упала вблизи жилых домов. Из-за удара разрушения разной степени получили 40 жилых домов, в том числе многоэтажка. В Лозовой вновь придется восстанавливать объекты критической инфраструктуры и ЖКХ, передавал Зеленский.

Накануне в Старосалтовской ПВА сообщали, что в поселке Старый Салтов, селах Молдова и Хотомля до стабилизации ситуации со светом остановили подачу воды. Обновленной информации о ситуации в громаде на данный момент нет.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что в ночь на 8 ноября в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область были обесточены – применили экстренные отключения света. Также в Харькове остановилось движение поездов в метро. Утром 9 ноября в городе ненадолго заработало метро – поезда курсировали около часа, но после снижения напряжения подземку снова перевели на работу в режиме укрытия. Кроме того, из-за проблем с электроснабжением в Харьковской области не будут курсировать некоторые пригородные поезда. Позже в пресс-службе мэрии объяснили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме ввели новые ограничения в работе общественного транспорта. Не будут курсировать часть троллейбусов и автобусов, а интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится.