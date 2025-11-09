Що відбувається в області після ударів по енергетиці. Яка ситуація зі світлом

Станом на ранок 9 листопада різні громади Харківської області залишаються без світла, тепла та води. Фахівці намагаються поновити подачу послуг.

Так, за інформацією міського голови Миколи Бакшеєва, у Златопільській громаді розпочалися графіки погодинних відключень світла. Наразі інформації про те, скільки вони триватимуть – немає. Мер закликав мешканців стежити за офіційними повідомленнями.

У частині Балаклійської громади з 8:30 запровадили аварійні відключення світла. Без електроенергії залишилися мешканці:

с. Вербівка;

с. Волохів Яр (частково);

сел. Нафтовиків у м. Балаклії;

мікрорайона Лагері у м. Балаклії;

Лагерські Піски у м. Балаклії;

частково центра міста Балаклія;

мікрорайонаа Новоселівка у м. Балаклія;

вул. Заміська та вул. Ново-Заміська (Підсобне);

Яковенківського старостинського округу.

Нещодавно стало відомо, що абонентам уже подають електроенергію. Також через аварію на магістралях водопостачання в частині селища Нафтовиків немає води. Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи.

Без тепла залишилися мешканці Чугуєва, також у місті не працюють ліфти, повідомила мер Галина Мінаєва. Хоча, за її словами, ситуація “під повним контролем”, деякі КП все ж таки не можуть продовжити стабільну роботу в Чугуївській громаді.

“Зокрема, наразі припинено роботу ліфтового господарства та тепломереж. Наше завдання серед іншого полягає і в тому, щоб перебої з постачанням електроенергії не зашкодили безпеці наших мешканців. Ситуація знаходиться під повним контролем, і як тільки напруга в електромережах стабілізується, послуги ЖКГ почнуть надаватися в повному обсязі“, – написала Мінаєва.

В Ізюмській громаді подачу електропостачання відновили вже вранці 9 листопада. Проте мешканців попередили про можливе запровадження графіків відключення світла. Крім того, через низьку напругу воду подають завдяки альтернативним джерелам живлення.

“Також повідомляємо, що підприємство теплових мереж теж не може працювати в штатному режимі з-за проблеми з якістю електроенергії. Проводяться заходи по налагодженню роботи”, – пишуть в Ізюмській МВА.

Крім того, до стабілізації ситуації з електропостачанням в Ізюмі не включатимуть вуличне освітлення.

Про нові “прильоти” у Лозовській громаді інформував мер Сергій Зеленський. Авіабомба впала поблизу житлових будинків. Через удар руйнування різного ступеня отримали 40 домів, зокрема багатоповерхівка. У Лозовій знову доведеться відновлювати об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ, передавав Зеленський.

Напередодні у Старосалтівській СВА повідомляли, що у селищі Старий Салтів, селах Молдова та Хотімля до стабілізації ситуації зі світлом зупинили подачу води. Оновленої інформації про ситуацію у громаді наразі немає.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА, по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені – застосували екстрені відключення світла. Також у Харкові зупинився рух поїздів у метро. Вранці 9 листопада у місті підземка ненадовго запрацювала – поїзди курсували близько години, але після зниження напруги її знову перевели на роботу у режимі укриття. Крім того, через проблеми з електропостачанням у Харківській області не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Пізніше у пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі запровадили нові обмеження у роботі громадського транспорту. Не курсуватимуть частина тролейбусів та автобусів, а інтервал руху деяких трамваїв та тролейбусів тимчасово збільшиться.