Готовы ли мобильные операторы на Харьковщине к блэкаутам: данные ХОВА

Мобильные операторы запаслись топливом и резервными источниками питания, заявил на брифинге 23 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов, передает «Суспільне».

«Мобильные операторы запаслись резервным топливом, резервными источниками питания, чтобы держать связь более продолжительно в случае обесточивания», — сказал Синегубов.

Он отметил, что это направление работы ХОВА мониторит. Также в области на случай блэкаутов подготовили 933 «пункта незламності». Там есть резервы топлива, обеспечен доступ к интернету.

«Все «пункти незламності», которые должны быть с интернетом, — с интернетом. Источники разные: где-то оптоволокно, где-то «Starlink», где-то другое устройство, которое должно обеспечить хотя бы мобильный интернет, не для просмотра facebook или загрузки файлов, а для условного звонка», – пояснил Синегубов.

Некоторые из таких пунктов, по словам начальника ХОВА, уже работают в дежурном режиме — круглосуточно.