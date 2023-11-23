Готовы ли мобильные операторы на Харьковщине к блэкаутам: данные ХОВА
Мобильные операторы запаслись топливом и резервными источниками питания, заявил на брифинге 23 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов, передает «Суспільне».
«Мобильные операторы запаслись резервным топливом, резервными источниками питания, чтобы держать связь более продолжительно в случае обесточивания», — сказал Синегубов.
Он отметил, что это направление работы ХОВА мониторит. Также в области на случай блэкаутов подготовили 933 «пункта незламності». Там есть резервы топлива, обеспечен доступ к интернету.
«Все «пункти незламності», которые должны быть с интернетом, — с интернетом. Источники разные: где-то оптоволокно, где-то «Starlink», где-то другое устройство, которое должно обеспечить хотя бы мобильный интернет, не для просмотра facebook или загрузки файлов, а для условного звонка», – пояснил Синегубов.
Читайте также: Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины
Некоторые из таких пунктов, по словам начальника ХОВА, уже работают в дежурном режиме — круглосуточно.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: блекаут, мобильная связь, пункти незламності, синєгубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Готовы ли мобильные операторы на Харьковщине к блэкаутам: данные ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильные операторы запаслись топливом и резервными источниками питания, заявил на брифинге 23 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов, передает «Суспільне»".