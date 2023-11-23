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Готовы ли мобильные операторы на Харьковщине к блэкаутам: данные ХОВА

Общество 11:16   23.11.2023
Оксана Горун
Готовы ли мобильные операторы на Харьковщине к блэкаутам: данные ХОВА Фото: «Укрзалізниця»

Мобильные операторы запаслись топливом и резервными источниками питания, заявил на брифинге 23 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов, передает «Суспільне».

«Мобильные операторы запаслись резервным топливом, резервными источниками питания, чтобы держать связь более продолжительно в случае обесточивания», — сказал Синегубов.

Он отметил, что это направление работы ХОВА мониторит. Также в области на случай блэкаутов подготовили 933 «пункта незламності». Там есть резервы топлива, обеспечен доступ к интернету.

«Все «пункти незламності», которые должны быть с интернетом, — с интернетом. Источники разные: где-то оптоволокно, где-то «Starlink», где-то другое устройство, которое должно обеспечить хотя бы мобильный интернет, не для просмотра facebook или загрузки файлов, а для условного звонка», – пояснил Синегубов.

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Некоторые из таких пунктов, по словам начальника ХОВА, уже работают в дежурном режиме — круглосуточно.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильные операторы запаслись топливом и резервными источниками питания, заявил на брифинге 23 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов, передает «Суспільне»".