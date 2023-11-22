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Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины

Общество 20:22   22.11.2023
Елена Нагорная
Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины

Заседание Совета обороны Харьковской области провели 22 ноября. Среди прочего обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией.

Об этом сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, все ответственные органы и службы должны сотрудничать в этом направлении с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

«Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях. Мобилизация должна проходить исключительно с соблюдением действующего законодательства Украины», — пишет Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 20:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны Харьковской области провели 22 ноября. Среди прочего обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией.".