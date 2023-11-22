Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины

Заседание Совета обороны Харьковской области провели 22 ноября. Среди прочего обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией.

Об этом сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, все ответственные органы и службы должны сотрудничать в этом направлении с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

«Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях. Мобилизация должна проходить исключительно с соблюдением действующего законодательства Украины», — пишет Синегубов.