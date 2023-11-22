Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины
Заседание Совета обороны Харьковской области провели 22 ноября. Среди прочего обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией.
Об этом сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, все ответственные органы и службы должны сотрудничать в этом направлении с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
«Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях. Мобилизация должна проходить исключительно с соблюдением действующего законодательства Украины», — пишет Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мобилизация, синєгубов, совет обороны, тцк, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны Харьковской области провели 22 ноября. Среди прочего обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией.".