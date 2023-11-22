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В мэрии Харькова появилось управление мобилизационной работы: подробности

Общество 13:05   22.11.2023
Виктория Яковенко
В мэрии Харькова появилось управление мобилизационной работы: подробности Фото: Харьковский горсовет

На внеочередной сессии Харьковского горсовета 22 ноября депутаты переименовали управление общественной безопасности и оборонной работы.

«Управление общественной безопасности и оборонной работы департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты переименовали в управление оборонной и мобилизационной работы», — отметили в Харьковском горсовете.

В мэрии добавили, что это решение приняли в связи с необходимостью усиления мобилизационной и оборонной работы во время военного положения.

Читайте также: Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета 22 ноября депутаты переименовали управление общественной безопасности и оборонной работы.".