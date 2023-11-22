В мэрии Харькова появилось управление мобилизационной работы: подробности
Фото: Харьковский горсовет
На внеочередной сессии Харьковского горсовета 22 ноября депутаты переименовали управление общественной безопасности и оборонной работы.
«Управление общественной безопасности и оборонной работы департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты переименовали в управление оборонной и мобилизационной работы», — отметили в Харьковском горсовете.
В мэрии добавили, что это решение приняли в связи с необходимостью усиления мобилизационной и оборонной работы во время военного положения.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета 22 ноября депутаты переименовали управление общественной безопасности и оборонной работы.".