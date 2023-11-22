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У мерії Харкова з’явилося управління мобілізаційної роботи: подробиці

Суспільство 13:05   22.11.2023
Вікторія Яковенко
У мерії Харкова з’явилося управління мобілізаційної роботи: подробиці Фото: Харківська міськрада

На позачерговій сесії Харківської міськради 22 листопада депутати перейменували управління громадської безпеки та оборонної роботи.

«Управління громадської безпеки та оборонної роботи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту було перейменоване на Управління оборонної та мобілізаційної роботи», – зазначили у Харківській міськраді.

У мерії додали, що це рішення ухвалили у зв’язку з необхідністю посилення мобілізаційної та оборонної роботи під час воєнного стану.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міськради 22 листопада депутати перейменували управління громадської безпеки та оборонної роботи.".