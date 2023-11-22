У мерії Харкова з’явилося управління мобілізаційної роботи: подробиці
Фото: Харківська міськрада
На позачерговій сесії Харківської міськради 22 листопада депутати перейменували управління громадської безпеки та оборонної роботи.
«Управління громадської безпеки та оборонної роботи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту було перейменоване на Управління оборонної та мобілізаційної роботи», – зазначили у Харківській міськраді.
У мерії додали, що це рішення ухвалили у зв’язку з необхідністю посилення мобілізаційної та оборонної роботи під час воєнного стану.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міськради 22 листопада депутати перейменували управління громадської безпеки та оборонної роботи.".