ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах Харківщини – Синєгубов
Засідання Ради оборони Харківської області провели 22 листопада. Серед іншого обговорювали питання, пов’язані з мобілізацією.
Про це повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, всі відповідальні органи та служби мають співпрацювати у цьому напрямку з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
“Перевірку наявності військово-облікових документів варто посилити у розважальних закладах. Мобілізація має відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України”, – пише Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мобілізація, синєгубов, совет обороны, тцк, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засідання Ради оборони Харківської області провели 22 листопада. Серед іншого обговорювали питання, пов’язані з мобілізацією.".