ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах Харківщини – Синєгубов

Засідання Ради оборони Харківської області провели 22 листопада. Серед іншого обговорювали питання, пов’язані з мобілізацією.

Про це повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, всі відповідальні органи та служби мають співпрацювати у цьому напрямку з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

“Перевірку наявності військово-облікових документів варто посилити у розважальних закладах. Мобілізація має відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України”, – пише Синєгубов.