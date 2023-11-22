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ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах Харківщини – Синєгубов

Суспільство 20:22   22.11.2023
Олена Нагорна
ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах Харківщини – Синєгубов

Засідання Ради оборони Харківської області провели 22 листопада. Серед іншого обговорювали питання, пов’язані з мобілізацією.

Про це повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, всі відповідальні органи та служби мають співпрацювати у цьому напрямку з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

“Перевірку наявності військово-облікових документів варто посилити у розважальних закладах. Мобілізація має відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України”, – пише Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 20:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засідання Ради оборони Харківської області провели 22 листопада. Серед іншого обговорювали питання, пов’язані з мобілізацією.".