Чи готові мобільні оператори на Харківщині до блекаутів: дані ХОВА

Мобільні оператори запаслися паливом та резервними джерелами живлення, заявив на брифінгу 23 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає “Суспільне”.

“Мобільні оператори запаслися резервним паливом, резервними джерелами живлення, щоб тримати зв’язок більш тривало у випадку знеструмлення”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що цей напрямок роботи ХОВА моніторить. Також в області на випадок блекаутів підготували 933 “пункти незламності”. Там є резерви палива, забезпечений доступ до Інтернету.

“Усі пункти незламності, які мають бути з інтернетом, — з інтернетом. Джерела різні: десь оптоволокно, десь “Starlink”, десь інший пристрій, який має забезпечити хоча б мобільний інтернет, не для проглядання фейсбуку чи завантаження файлів, а для умовного дзвінка”, – пояснив Синєгубов.

Деякі з таких пунктів, за словами начальника ХОВА, вже працюють у черговому режимі цілодобово.