В Харькове хотят увеличить количество мобильных пунктов «Незламності»
Фото: ХГС
О том, что в Харькове планируют переоборудовать несколько автобусов, сообщил мэр Игорь Терехов.
Инициативу городской голова анонсировал на встрече в рамках работы Ассоциации прифронтовых городов и громад.
В декабре 2024 заработал первый автобус быстрого реагирования. Там могли получить помощь люди, которые пострадали от российских обстрелов.
«Мы планируем оснастить еще несколько автобусов, чтобы в случае блэкаута или массированных обстрелов они могли работать как мобильные пункты несокрушимости. Там можно будет согреться, подзарядить телефоны, получить помощь и горячие напитки», – сказал Терехов.
