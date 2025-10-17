В Харькове хотят увеличить количество мобильных пунктов «Незламності»

О том, что в Харькове планируют переоборудовать несколько автобусов, сообщил мэр Игорь Терехов.

Инициативу городской голова анонсировал на встрече в рамках работы Ассоциации прифронтовых городов и громад.

В декабре 2024 заработал первый автобус быстрого реагирования. Там могли получить помощь люди, которые пострадали от российских обстрелов.

«Мы планируем оснастить еще несколько автобусов, чтобы в случае блэкаута или массированных обстрелов они могли работать как мобильные пункты несокрушимости. Там можно будет согреться, подзарядить телефоны, получить помощь и горячие напитки», – сказал Терехов.