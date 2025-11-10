Live

У Харкові запрацювало метро (оновлено)

Транспорт 08:07   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
У Харкові запрацювало метро (оновлено) Фото: КП “Харківський метрополітен”

Дві доби в Харкові не вдавалося відновити роботу метро. 10 листопада підземка почала перевозити пасажирів.

Оновлено о 08:07. Як повідомили у КП «Харківський метрополітен» рух поїздів вдалося відновити. Проте припускають, що із стабільною роботою підземки можуть бути проблеми.

«У разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено», – написали у КП.

07:16. У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що сьогодні, 10 листопада, відновити роботу підземки не вдається. Через проблеми з електропостачанням поїзди не можуть розпочати перевозити пасажирів. Тому третій день поспіль метро працюватиме в режимі укриття. Про роботу підземки надалі обіцяють повідомити додатково.

Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів“, – додали на підприємстві.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА,  по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені –  застосували екстрені відключення світла. Також у Харкові зупинився рух поїздів у метро. Вранці 9 листопада у місті підземка ненадовго запрацювала – поїзди курсували близько години, але після зниження напруги її знову перевели на роботу у режимі укриття. Крім того, через проблеми з електропостачанням у Харківській області не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Пізніше у пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі запровадили нові обмеження у роботі громадського транспорту. Не курсуватимуть частина тролейбусів та автобусів, а інтервал руху деяких трамваїв та тролейбусів тимчасово збільшиться.

Читайте також: Як на Харківщині завтра відключатимуть світло, розповіли в обленерго

Автор: Николь Костенко-Лагутина
