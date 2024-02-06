С улиц в Харькове убирают глыбы льда (фото, видео)
Фото: пресс-служба ХГС
Всего за сутки с дорог в Харькове вывезли более 45 кубометров снега, льда и мусора.
От льда Харьков очищают бригады КП «Дорремстрой», сообщили в мэрии. Кроме уборки, дороги продолжают посыпать солью и песком. За сутки использовали 253 кубометров песчано-солевой смеси и 125 т соли.
«Также коммунальщики убирают лед и смет на проезжей части улиц и дорог, а также восстанавливают асфальтобетонное покрытие в местах разрыва инженерными службами», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.
На дорогах Харькова работают 174 сотрудника предприятия и 81 единица техники.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки с дорог в Харькове вывезли более 45 кубометров снега, льда и мусора".