С улиц в Харькове убирают глыбы льда (фото, видео)

Всего за сутки с дорог в Харькове вывезли более 45 кубометров снега, льда и мусора.

От льда Харьков очищают бригады КП «Дорремстрой», сообщили в мэрии. Кроме уборки, дороги продолжают посыпать солью и песком. За сутки использовали 253 кубометров песчано-солевой смеси и 125 т соли.

«Также коммунальщики убирают лед и смет на проезжей части улиц и дорог, а также восстанавливают асфальтобетонное покрытие в местах разрыва инженерными службами», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

На дорогах Харькова работают 174 сотрудника предприятия и 81 единица техники.