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З вулиць у Харкові прибирають брили льоду (фото, відео)

Суспільство 10:19   06.02.2024
Оксана Горун
З вулиць у Харкові прибирають брили льоду (фото, відео) Фото: пресслужба ХМР

Усього за добу з доріг у Харкові вивезли понад 45 кубометрів снігу, льоду та сміття.

Від льоду Харків очищують бригади КП “Шляхрембуд”, повідомили в мерії. Окрім прибирання, дороги продовжують посипати сіллю та піском. За добу використали 253 кубометри піщано-сольової суміші та 125 т солі.

“Також комунальники прибирають кригу та змет на проїжджій частині вулиць і доріг, а також відновлюють асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами”, – зазначили в пресслужбі Харківської міськради.

На дорогах Харкова працюють 174 співробітники підприємства та 81 одиниця техніки.

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Прибирають у Харкові взимку
Фото: пресслужба ХМР
Прибирають у Харкові взимку 3
Фото: пресслужба ХМР
Прибирають у Харкові взимку 4
Фото: пресслужба ХМР
Прибирають у Харкові взимку 5
Фото: пресслужба ХМР
Прибирають у Харкові взимку 6
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу з доріг у Харкові вивезли понад 45 кубометрів снігу, льоду та сміття".