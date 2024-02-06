З вулиць у Харкові прибирають брили льоду (фото, відео)
Фото: пресслужба ХМР
Усього за добу з доріг у Харкові вивезли понад 45 кубометрів снігу, льоду та сміття.
Від льоду Харків очищують бригади КП “Шляхрембуд”, повідомили в мерії. Окрім прибирання, дороги продовжують посипати сіллю та піском. За добу використали 253 кубометри піщано-сольової суміші та 125 т солі.
“Також комунальники прибирають кригу та змет на проїжджій частині вулиць і доріг, а також відновлюють асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами”, – зазначили в пресслужбі Харківської міськради.
На дорогах Харкова працюють 174 співробітники підприємства та 81 одиниця техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу з доріг у Харкові вивезли понад 45 кубометрів снігу, льоду та сміття".