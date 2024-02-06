Live
  • Вт 06.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.55
  • EUR 40.37

Терехов у Німеччині зустрівся з мером Нюрнберга: Харків отримав автобуси

Політика 08:48   06.02.2024
Оксана Горун
Терехов у Німеччині зустрівся з мером Нюрнберга: Харків отримав автобуси Фото: телеграм Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що 5 лютого провів переговори в Німеччині з прем’єр-міністром Баварії Маркусом Зедером та мером Нюрнберга, Маркусом Кьонінгом.

 Під час переговорів обговорювали відновлення Харкова, а також допомогу німецьких партнерів у цьому процесі.

“Вкотре розповідав про колосальні обсяги руйнацій житлової інфраструктури. Про 150 тисяч містян, яких росія залишила без даху над головою. Про те, наскільки нам нині важливо перейняти успішні практики повоєнної відбудови європейських міст і розпочати відновлення. І на шляху до власної відбудови чи не найкращим орієнтиром для нас може стати досвід Нюрнберга, якому вдалося повністю відродити себе з руїн після Другої Світової Війни”, — зазначив Терехов.

Він також повідомив, що Харків отримав чергову допомогу з Німеччини.

Читайте також: Терехов запропонував інвесторам та компаніям з Іспанії відновлювати Харків

“Співпраця Харкова з Німеччиною в принципі була і залишається найрезультативнішою. Як до повномасштабної війни, так і зараз. За що я дякую нашим партнерам! А ще одна партія з семи автобусів від міста-побратима Нюрнберга — є цьому підтвердження. Вони вже у Харкові й найближчим часом стануть на міські маршрути“, – поінформував мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові пропонують назвати вулицю на честь учасника чеченської війни
У Харкові пропонують назвати вулицю на честь учасника чеченської війни
06.02.2024, 09:58
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
18.12.2023, 16:57
По 100 тис. грн отримали звільнені з полону та родини полонених в Україні
По 100 тис. грн отримали звільнені з полону та родини полонених в Україні
06.02.2024, 09:41
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
05.02.2024, 23:36
“Швидка” в Харкові використовувала польське обладнання та врятувала життя
“Швидка” в Харкові використовувала польське обладнання та врятувала життя
06.02.2024, 09:17
Терехов у Німеччині зустрівся з мером Нюрнберга: Харків отримав автобуси
Терехов у Німеччині зустрівся з мером Нюрнберга: Харків отримав автобуси
06.02.2024, 08:48

Новини за темою:

17:10
Має вигляд як Karsan, але не з Туреччини: новий автобус здивував харків’ян
12:53
11 шкільних автобусів передали громадам Харківщини (фото)
22:01
У понеділок та вівторок у частині Харкова не ходитиме транспорт
15:41
4 вересня учні Харкова підуть у школу-метро: який вигляд мають класи (відео)
12:55
Нові автобуси з Німеччини прибули до Харкова: за якими маршрутами їздитимуть

Ви читали новину: «Терехов у Німеччині зустрівся з мером Нюрнберга: Харків отримав автобуси»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що 5 лютого провів переговори в Німеччині з прем’єр-міністром Баварії Маркусом Зедером та мером Нюрнберга, Маркусом Кьонінгом".