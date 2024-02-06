Терехов у Німеччині зустрівся з мером Нюрнберга: Харків отримав автобуси

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що 5 лютого провів переговори в Німеччині з прем’єр-міністром Баварії Маркусом Зедером та мером Нюрнберга, Маркусом Кьонінгом.

Під час переговорів обговорювали відновлення Харкова, а також допомогу німецьких партнерів у цьому процесі.

“Вкотре розповідав про колосальні обсяги руйнацій житлової інфраструктури. Про 150 тисяч містян, яких росія залишила без даху над головою. Про те, наскільки нам нині важливо перейняти успішні практики повоєнної відбудови європейських міст і розпочати відновлення. І на шляху до власної відбудови чи не найкращим орієнтиром для нас може стати досвід Нюрнберга, якому вдалося повністю відродити себе з руїн після Другої Світової Війни”, — зазначив Терехов.

Він також повідомив, що Харків отримав чергову допомогу з Німеччини.

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“Співпраця Харкова з Німеччиною в принципі була і залишається найрезультативнішою. Як до повномасштабної війни, так і зараз. За що я дякую нашим партнерам! А ще одна партія з семи автобусів від міста-побратима Нюрнберга — є цьому підтвердження. Вони вже у Харкові й найближчим часом стануть на міські маршрути“, – поінформував мер Харкова.