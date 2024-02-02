Терехов запропонував інвесторам і компаніям з Іспанії відновлювати Харків
Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у міжнародній конференції «Відновлення України: можливості для іспанських компаній», яка пройшла за сприяння Посольства України в Іспанії, повідомили у міськраді.
Мер виступив на форумі онлайн. Він запропонував іспанським компаніям взяти участь у відновленні пошкоджених у Харкові житлових будинків та критичної інфраструктури.
За його словами, місто може запропонувати інвесторам прибуткові стратегії та інвестиційні проєкти в різних напрямках, оскільки вже має покроковий план відновлення. Це і розвиток транспортної інфраструктури, і будівництво житла, і реалізація проєктів у сферах енергетики та екології.
«Разом із британським архітектором Норманом Фостером ми розробляємо Генеральний план міста. Ми маємо великий науковий та кадровий потенціал і відкриті для прозорої та чесної співпраці. І сьогодні жоден проєкт, про реалізацію якого ми домовилися до війни з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком чи іншими банками, не було зупинено. Вже цього року ми будуватимемо дві нові станції метрополітену та оновлюватимемо автопарк громадського транспорту», – зазначив у своєму виступі Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, відновлення, генплан, міськрада, мерія, мэр, норман фостер, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 17:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у міжнародній конференції «Відновлення України: можливості для іспанських компаній», яка пройшла за сприяння Посольства України в Іспанії, повідомили у міськраді.".