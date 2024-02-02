Терехов предложил инвесторам и компаниям из Испании восстанавливать Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов поучаствовал в международной конференции «Восстановление Украины: возможности для испанских компаний», которая прошла при содействии Посольства Украины в Испании, сообщили в горсовете.
Мэр выступил на форуме онлайн. Он предложил испанским компаниям принять участие в восстановлении поврежденных в Харькове жилых домов и критической инфраструктуры.
Харьков может предложить инвесторам прибыльные стратегии и инвестиционные проекты в разных направлениях, поскольку уже имеет пошаговый план восстановления, отметил Терехов. Это и развитие транспортной инфраструктуры, и строительство жилья, и реализация проектов в сферах энергетики и экологии.
«Вместе с британским архитектором Норманом Фостером мы разрабатываем Генеральный план города. Мы имеем большой научный и кадровый потенциал и открыты для прозрачного и честного сотрудничества. И сегодня ни один проект, о реализации которого мы договорились до войны с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком или другими банками, не был остановлен. Уже в этом году мы будем строить две новые станции метрополитена и обновлять автопарк общественного транспорта», — отметил в своем выступлении Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, генплан, Игорь Терехов, міськрада, мэр, мэрия, норман фостер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поучаствовал в международной конференции «Восстановление Украины: возможности для испанских компаний», которая прошла при содействии Посольства Украины в Испании, сообщили в горсовете.".